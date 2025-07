Die IFA Berlin und Fotografiska Berlin haben eine Kooperation angekündigt, die Technologie und Fotografie in einem kulturellen Kontext zusammenbringt. Die Partnerschaft startet im Juli 2025 mit der Ausstellungsreihe Emerging Berlin, die bis März 2026 im Fotografiska gezeigt wird und Arbeiten aufstrebender Fotografen präsentiert.

Im Vorfeld der IFA (www.ifa-berlin.com) folgt am 29. August die Networking-Veranstaltung Berlin Connect, bevor Fotografiska am 6. September auf der Creators Stage der IFA eine Podiumsdiskussion zu den Schnittstellen von Kreativität, Technologie und Fotografie kuratiert. Am Abend desselben Tages lädt ein Exhibition Takeover das IFA-Publikum in die Räume des Fotografiska zu einem kulturellen Programm aus Kunst, Musik und Austausch.

Pressemitteilung IFA Berlin: