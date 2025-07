Die Lübecker Pattern Recognition Company GmbH (PRC) hat anlässlich des zehnjährigen Jubiläums ihrer Software Excire im Juni 2025 einen Fotowettbewerb zum Thema „Menschen“ ausgerichtet. Gesucht waren ausdrucksstarke Porträts, Alltagsszenen und emotionale Momente, die den Menschen in seinen Facetten zeigen. Aus mehreren Tausend Einsendungen wurden nun die Gewinner ermittelt – eine Besonderheit: Die Jury bestand ausschließlich aus einer KI, die Fotos nach ästhetischen Kriterien bewertet.

Die Excire-Ästhetik-KI wurde nach Angaben des Unternehmens mit Hunderttausenden kuratierten Fotos trainiert, um Bildqualität automatisiert einzuschätzen. Laut PRC erfolgt die Bewertung neutral, ohne persönliche Vorlieben. Das System ist in der Branche nicht neu, wird aber zunehmend auch in Fotowettbewerben getestet.

Den ersten Platz belegte Michael Schnabl mit dem Porträt Flowers und erhält ein Preisgeld von 4.000 Euro. Der zweite Platz ging an Mike Timmer für Cormorant Fisherman (2.000 Euro), Platz drei an Thorsten Junike mit There must be an angel (1.000 Euro). Insgesamt wurden 7.000 Euro Preisgeld vergeben. Die 20 bestplatzierten Arbeiten sind auf der Wettbewerbsseite competition.excire.com zu sehen.

Excire (excire.com) ist seit zehn Jahren als KI-gestützte Software für Fotomanagement auf dem Markt. Sie analysiert und verschlagwortet Fotos lokal, ohne Cloud-Anbindung, und ermöglicht Funktionen wie die Suche nach Personen, Stichworten oder ähnlichen Bildern. Die Software ist als Stand-alone-Version und als Plugin für Lightroom Classic verfügbar und wird sowohl von Profis als auch von ambitionierten Amateuren genutzt.

Die Gewinner des Excire Jubiläums-Fotowettbewerbs

Platz 1: Michael Schnabl – „Flowers“

Platz 2: Mike Timmer – „Cormorant Fisherman“