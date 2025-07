Der Close-up Photographer of the Year 2025 zeichnet die schönsten Nah- und Detailaufnahmen des Jahres aus. Der Award ehrt die Gewinnerbilder, die die einzigartige Schönheit und Zerbrechlichkeit unserer Natursysteme auf eindrucksvolle Weise einfangen. Wir haben uns die Siegerbilder angesehen.

Der Close-up Photographer of the Year (CUPOTY) feiert die Gewinnerbilder, die die Schönheit, Fragilität und Einzigartigkeit unserer Natur auf eindrucksvolle Weise zeigen. Bereits zum sechsten Mal wurden die besten Bilder aus über 11.000 Einsendungen aus 61 Ländern gekürt. Die Teilnehmer:innen – ob Amateur oder Profi – tauchen mit ihren Kameras tief in verborgene Welten ein und enthüllen faszinierende Details, die dem bloßen Auge oft verborgen bleiben. Den Titel Close-up Photographer of the Year 6 sicherte sich die russische Fotografin Svetlana Ivanenko mit einer Aufnahme zweier kämpfender Hirschkäfer. Die imposanten Insekten, die nur für kurze Zeit im Sommer ihre dramatischen Duelle austragen, wurden von ihr eindrucksvoll in Szene gesetzt. Um diesen seltenen Moment einzufangen, reiste Svetlana 700 Kilometer – und ihr Einsatz hat sich gelohnt. Ihr Bild erzählt von der Kraft der Natur, von Überlebensinstinkt und der Faszination, die selbst die kleinsten Lebewesen ausüben können. Die 11 Kategorien des Wettbewerbs zeigen eine atemberaubende Vielfalt – von winzigen Insekten über surreale Pilzformationen bis hin zu kunstvollen Studioaufnahmen. Lass dich inspirieren und entdecke die 110 besten Bilder auf www.cupoty.com.

Close-up Photographer of the Year 2025: Siegerbilder