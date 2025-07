Jeder Mensch liebt es zu spielen, und auch wir gehören dazu. Am liebsten spielen wir mit Fotos, daher kommt uns die „Which Year Daily Challenge” gerade recht: Wir sehen uns Fotos an und müssen erraten, in welchem Jahr sie aufgenommen wurden. Dann lasst die Spiele beginnen!

Das Spiel Which Year Daily Challenge fordert dich heraus, das Jahr zu erraten, in dem ein bestimmtes Foto der Zeitgeschichte aufgenommen wurde. Die Aufnahmen entstanden zwischen 1850 und 2025. Je genauer du das Jahr errätst, desto mehr Punkte erhältst du. Schwierigkeitsgrad: Heftig! Aber keine Sorge, wenn du nicht weiterkommst, gibt es ein Hilfsmittel. Mit der Schaltfläche „Ziffer aufdecken“ kannst du eine der vier Ziffern der Jahreszahl aufdecken. Wenn du also zum Beispiel nicht weißt, in welchem Jahrhundert das Foto aufgenommen wurde, kannst du die zweite Ziffer aufdecken, die dir verrät, ob das Foto im 19., im 20. oder im 21. Jahrhundert aufgenommen wurde. Ganz schön knifflig – aber genau das macht den Reiz aus: Dieses Spiel bringt nicht nur den Kopf zum Rauchen, sondern schärft ganz nebenbei auch den fotografischen Blick für Mode, Technik und Zeitgeist. Also los, stelle dich der Herausforderung und mache eine Zeitreise mit der Which Year.

Which Year Daily Challenge: Bilder zum Üben