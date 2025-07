HARMAN bringt mit dem Phoenix II 200 eine überarbeitete Version seines Farbnegativfilms auf den Markt. Erhältlich in den Formaten 35 mm (135) und 120 Rollfilm, bietet die neue Emulsion laut Hersteller eine feinere Körnung, höhere Schärfe, gesteigerten Kontrast und einen erweiterten Belichtungsspielraum. Damit knüpft Phoenix II an den Erfolg des ersten Phoenix-Films aus dem Jahr 2023 an, soll aber durch verbesserte Konsistenz und Bildqualität neue Maßstäbe setzen.

Der Film ist ISO 200 DX-codiert, für die C41-Entwicklung optimiert und eignet sich auch für alternative Prozesse wie E6 oder ECN-2. Besonders bei Scans auf Noritsu- und Fuji-Geräten sollen die Ergebnisse mit natürlicheren Hauttönen und geringem Korrekturaufwand überzeugen.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 15,49 Euro für das 135-Format (36 Aufnahmen) und 13,99 Euro für 120 Rollfilm. Phoenix II ist in Kürze bei autorisierten Fotofachhändlern erhältlich.

Pressemitteilung Transcontinenta: