In einem feierlichen Rahmen hat ZEISS am Donnerstagabend den ZEISS Research Award an zwei renommierte Forschende verliehen. Die Auszeichnung ging an die Physikerin Prof. Dr. Jelena Vučković von der Stanford University und den Physiker Prof. Dr. Yuri Kivshar von der Australian National University. Beide Forschende haben maßgebliche Fortschritte in den Bereichen der nichtlinearen Optik, Metamaterialien und Nanophotonik erzielt. Ihre bisherigen Arbeiten treiben die Forschung voran und schaffen neue wegweisende Ansätze für technologische Innovationen. Die Verleihung fand zum wiederholten Mal im Deutschen Museum in München statt. Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik waren der Einladungen gefolgt.

„Innovation ist Teil der DNA von ZEISS und sie beginnt fast immer mit Forschung. Mit dem ZEISS Research Award zeichnen wir bahnbrechende Forschung aus, die neue Entwicklungen in der Industrie ermöglicht und technologischen Fortschritt vorantreibt. Wir freuen uns, diese Auszeichnung zu vergeben und die herausragenden Arbeiten der Forschenden zu unterstützen“, sagte ZEISS Vorstandsvorsitzender Andreas Pecher.

Andreas Pecher betonte in seiner Rede, dass große Durchbrüche in Wissenschaft und Technologie von Menschen gemacht wurden, die den Mut hatten, den Status Quo in Frage zu stellen und unbekannte Gebiete zu erkunden. So auch die Preistragenden. „Die Forschenden, die wir heute Abend ehren, haben etwas Bemerkenswertes erreicht. Etwas, auf dem wir aufbauen können. Wir alle sind beeindruckt vom Mut und dem unschätzbaren Potenzial ihrer Arbeit“.

Pionierarbeit in der Entwicklung innovativer optischer Technologien