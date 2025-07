Limitierte Ikone in Silber – Das Voigtländer 35 mm/1:2,5 Color Skopar II VM Limited Edition. Exklusiv bei Voigtländer ProPartnern. Nur 150 Stück weltweit.



Erleben Sie fotografische Exzellenz in ihrer elegantesten Form: Das Voigtländer 35 mm/1:2,5 Color Skopar II VM erscheint in einer streng limitierten Sonderedition – nur 150 Exemplare weltweit. Diese besondere Version wird ausschließlich bei Voigtländer ProPartnern erhältlich sein und richtet sich an anspruchsvolle Fotografen und Sammler, die Wert auf Technik, Ästhetik und Seltenheit legen.

Die silberne Sonderausführung besticht durch ein präzise gefertigtes Gehäuse aus massivem Messing, das nicht nur edel aussieht, sondern auch eine außergewöhnliche Haptik bietet. Ergänzt wird dieses Premiumobjektiv durch einen hochwertigen Rückdeckel aus Metall sowie eine Gegenlichtblende mit aufwendig strukturierter Beschichtung, die speziell für diese Edition entwickelt wurde. Geliefert wird das Objektiv mit einem nummerierten Zertifikat und einer exklusiven Geschenkverpackung.

Mit einer Brennweite von 35 mm und einer Lichtstärke von f/2,5 bietet das Color Skopar II die perfekte Balance zwischen Vielseitigkeit und Performance. Ob Street, Reportage, Landschaft oder Alltag – dieses Objektiv überzeugt mit einer beeindruckenden Schärfe, exzellenter Farbtreue und cremigem Bokeh. Trotz seiner Leistung bleibt es leicht und kompakt und macht es zum idealen Begleiter für unterwegs.

Hauptmerkmale der limitierten Sonderedition:

Nur 150 Stück weltweit – jedes Exemplar einzeln nummeriert

– jedes Exemplar einzeln nummeriert Inklusive Metall-Rückdeckel und speziell designter Gegenlichtblende

und speziell designter Elegantes Gehäuse aus massivem Messing in edlem Silberfinish

in edlem Silberfinish Extrem kompakte „Pancake“-Bauweise (nur 23 mm Länge)

Nummeriertes Zertifikat

Sichern Sie sich eines der seltensten Voigtländer-Objektive unserer Zeit. Ob als dezentes Arbeitsgerät für unterwegs oder als Highlight in der Vitrine. Diese Sonderedition ist ein Stück Fotografiegeschichte in Ihrer Hand und eine Hommage an klassische Handwerkskunst und zeitloses Design.

Limited Edition ausschließlich erhältlich bei Ihrem Voigtländer ProPartner.

www.voigtlaender.de

Preis und Verfügbarkeit

Preis: 899,- EUR