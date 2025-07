Man kommt unweigerlich in den „Fußzoom“-Modus und beginnt, seine Motive aus der Laune heraus zu komponieren. Hier die Kamera auf Hüfthöhe, dort noch schnell in die Knie und an der Hausecke angelehnt. Dank des kleinen Wahlhebels an der im Praxistest verwendete Fujifilm X-T3, der von Autofokus auf manuellen Fokus wechselt, kann man verschmerzen, dass beim Objektiv auf den AF/MF-Schalter verzichtet wurde – auch wenn er bei 550 Euro bestimmt noch drin gewesen wäre.

Die X-Mount-Version des Sigma 23 mm f/1,4 DC DN (C) ist 80 Millimeter lang und 335 Gramm leicht. Das Größenverhältnis passt gut zum Gehäuse der X-T3 und anderen kompakten X-Mount-Kameras. Zum Lieferumfang gehört eine Gegenlichtblende in Tulpenform. Das Gewinde mit einem Durchmesser von 52 Millimetern ermöglicht den Einsatz von Schraubfiltern, wie zum Beispiel ND-Filtern für die Landschaftsfotografie.

Eindrücke aus dem CHIP Testlabor

Im CHIP Testlabor erreicht das Sigma 23 mm f/1,4 DC DN (C) bei offener Blende f/1,4 eine maximale Auflösung von 2.722 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) im Bildzentrum und 1.884 Lp/Bh in den Ecken. Das entspricht 88 bzw. 61 Prozent der theoretisch möglichen Auflösung der Messkamera Fujifilm X-T3. Zweifach abgeblendet bleibt die Auflösung im Zentrum nahezu gleich. In den Ecken steigt sie leicht auf 68 Prozent.

Um Vignettierung muss man sich beim Sigma 23 mm keine Gedanken machen. Mit 0,3 Blendenstufen bei f/1,4 und 0,2 Blendenstufen, wenn zweifach abgeblendet wird, ist der Helligkeitsabfall in den Bildecken minimal. Die Verzeichnung beträgt 0,9 Prozent und die Messung der Farmsäume ergab eine Farmsaumbreite von 0,9 Pixeln.

Der Autofokus arbeitet mit einer kurzen Auslöseverzögerung von nur 0,31 Sekunden sehr schnell und zudem treffsicher. Die durchschnittliche Genauigkeit bei mehreren jeweils neu fokussierten Testbildern lag bei sehr guten 97 Prozent.