Auf geht’s zum Sigma Day 2025 am 20. September in die KURI STUDIOS® in Köln. Bei dem Event erwartet euch ein vielfältiges Programm aus Live-Shootings, Mini-Workshops und Fotowalks. Es richtet sich an alle Fotografiebegeisterten – ganz gleich, wie viel Erfahrung sie mitbringen.

Es ist wieder soweit: Der Sigma Day 2025 findet am 20.09.2025 in Köln statt. Dort kann man sich mit Gleichgesinnten über das schönste Hobby der Welt austauschen. Es gibt ein vielfältiges Workshop-Angebot, zum Beispiel „Fashion Meets Bridal – Elegante Brautporträts im Studio” mit Elena Peters. Der Fokus liegt dabei auf den Techniken für stilvolle und ausdrucksstarke Brautporträts im Studio.

Weitere Informationen, Workshops und Tickets für den Sigma Day 2025 gibt es auf einer eigens eingerichteten Website.

Pressemitteilung Sigma: