Im Vergleich zu nur 24 Megapixel auflösenden A6600 hat die A6700 im CHIP Testlabor mit maximal 1.922 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) gegenüber 1.807 Lp/Bh bei der A6600 knapp die Nase vorn. Auch bei der Detailtreue schneidet die A6700 bis einschließlich ISO 3.200 ebenfall besser ab. Bildrauschen hat die A6700 bis einschließlich ISO 1.600 sehr gut im Griff. Ab ISO 6.400 rauscht sie dann etwas stärker als die A6600.

Im Zuge der zahlreichen Optimierungen übernimmt die A6700 auch die bei einigen Vollformatkameras eingeführte KI-Einheit, die den Autofokus durch künstliche Intelligenz schneller und präziser macht. So erkennt das AF-System neben Menschen und Tieren jetzt auch speziell Vögel, Insekten, Autos und Züge. Für eine zuverlässige Objektverfolgung hat Sony die Anzahl der Phasen-AF-Felder von 425 in der A6600 auf jetzt satte 759 erhöht. Der Empfindlichkeitsbereich für den Autofokus wurde von minus zwei auf minus drei Blendenstufen verbessert. Wie die Messungen im CHIP Testlabor ergaben, ist es außerdem gelungen, die Auslöseverzögerung des Autofokus gegenüber der Vorgängerin auf 0,25 Sekunden bei guten Licht und immer noch sehr schnellen 0,28 Sekunden bei schwachem Licht in etwa zu halbieren.

Die rasanten Fokussierzeiten und die neuen Tracking-Eigenschaften bringen auch Vorteile im Serienbildmodus mit sich, da so auch Sport- und Tiermotive bei kontinuierlicher Fokusnachführung (AF-C) besser eingefangen werden können. Bei der Bildfrequenz bleibt es zwar bei den elf Bildern pro Sekunde, die wir bereits aus der A6600 kennen, dafür wurde der Pufferspeicher für RAW-Bilder von 48 auf jetzt 58 RAWs in Folge leicht verbessert. Im JPEG-Modus können in der Qualität Fine sogar über 1.000 Bilder in Folge auf die Karte geschrieben werden. In puncto Speicherkarte bleibt es bei einem SD-Schacht – der unterstützt nun aber zeitgemäß den schnelleren UHS-II-Standard. Und um noch kurz bei den Bildformaten zu bleiben: RAW-Aufnahmen können jetzt auch verlustfrei gespeichert werden. Zudem ist die A6700 das erste Modell der A6000er-Reihe, das auch Bilder im HEIF-Format ermöglicht.