Martin Broderick neuer General Manager der FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH

Kleve, 17. Juli 2025. Martin Broderick hat mit Wirkung zum 01. Juli 2025 die Position als General Manager der FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH in Kleve übernommen. Er ist in dieser Position zuständig für den Vertrieb, das Marketing und den Service der FUJIFILM Digitalkameras in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Darüber hinaus hat er die Funktion als General Manager der FUJIFILM Imaging Solutions in Ratingen übernommen. In dieser Funktion verantwortet er den Bereich Imaging (u.a. Instax und Onsite-Printing) in Deutschland.

Martin Broderick folgt damit auf Bernd Gansohr, der am 31. Juli 2025, nach insgesamt 27 sehr erfolgreichen Jahren in leitenden Managementfunktionen bei FUJIFILM, in den verdienten Ruhestand gehen wird und unter anderem maßgeblich für die erfolgreiche Wiederbelebung der Sofortbildfotografie durch die Einführung der Instax-Produktlinie in Deutschland verantwortlich war.

Durch seine bisherigen sehr erfolgreichen beruflichen Stationen in äußerst verantwortlichen Management-Positionen im Marketing und Vertrieb, u.a. bei Sony, Google, Nikon und zuletzt als Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing der Stage Entertainment GmbH, Europas erfolgreichstem Unternehmen im Live-Entertainment, bringt Martin Broderick umfangreiche Erfahrungen und ideale Voraussetzungen für sein neues Aufgabengebiet und die Weiterentwicklung des Imaging-Geschäfts bei FUJIFILM mit.

Die Fort- und Weiterführung der digitalen Transformation in allen kommerziellen und administrativen Bereichen wird dabei eine relevante Säule darstellen, um sowohl bestehende als auch potenzielle neue Kunden noch intensiver für die inspirierende Welt der Fotografie zu begeistern. Dies gilt gleichermaßen für langjährige Hobby-Fotografen als auch für Neulinge, die das kreative Potenzial der Fotografie für sich entdecken möchten. Der Fokus liegt darauf, die Leidenschaft und Kreativität der bestehenden Community weiter zu fördern und auszubauen. Gleichzeitig soll ein inspirierender Zugang geschaffen werden, um neue Zielgruppen für die innovative und ikonische Welt von FUJIFILM zu gewinnen.