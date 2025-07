Der Titel „Underwater Photographer of the Year 2025“ wird dieses Jahr an Alvaro Herrero aus Spanien vergeben. Er setzte sich gegen zahlreiche beeindruckende Werke von Unterwasserfotografen durch. Wir zeigen euch einige weitere Siegerbilder.

Der UPY 2025 präsentiert atemberaubende Bilder aus der Tiefe unseres blauen Planeten. Sieger und damit auch Titelträger ist Alvaro Herrero aus Spanien. Er begeisterte mit „Radiant Bond“, das die innige Verbindung zwischen einer Buckelwal-Mutter und ihrem Kalb in Französisch-Polynesien zeigt. Auch andere Fotografen beeindruckten mit ihren Werken aus der Tiefe: Shunsuke Nakano gewann mit einem Duell zweier asiatischer Scheinschnapper und Abdulaziz Al Saleh zeigte in „Hydration“ trinkende Kamele. Der deutsche Fotograf Robert Marc Lehmann gewinnt den Titel „Save Our Seas Marine Conservation Photographer of the Year 2025“ mit seinem Bild „1 / 200.000.000“, das in Indonesien einen gefangenen Tigerhai zeigt und die Bedrohung von Haien durch menschlichen Eingriff thematisiert. Mit über 6.750 Einsendungen aus 28 Ländern setzt der Wettbewerb kreative Maßstäbe, die von der Jury und den Teilnehmern gleichermaßen geschätzt werden. Alle sehenswerten Gewinnerbilder und weitere Informationen zum Wettbewerb findest du auch auf der Homepage von UPOTY 2025.

Underwater Photographer of the Year 2025: Siegerbilder