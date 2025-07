Zollverein – UNESCO-Welterbe: Wir blättern im Bildband von Thomas Stachelhaus und begleiten die Entwicklung der modernsten Steinkohlenzeche der Welt und der leistungsfähigsten Zentralkokerei Europas zum eindrucksvollen Industriedenkmal.

Von der modernsten Steinkohlenzeche der Welt und der leistungsfähigsten Zentralkokerei Europas zum eindrucksvollen Industriedenkmal: Thomas Stachelhaus fängt in seiner Ausstellung Faszination Zollverein die Unverwechselbarkeit des UNESCO-Welterbes ein. In 65 großformatigen Fotografien verdeutlicht er den Wandel von einem Ort der Industrie hin zu einem Zentrum für Kunst, Kultur, Bildung, Freizeit und Wirtschaft. Die Fotografien hängen in der Mischanlage der Kokerei Zollverein – die Besucherinnen und Besucher erleben Industriegeschichte genau dort, wo sie tatsächlich geschrieben wurde. Begleitend zur Ausstellung erscheint der ausführliche Bildband Zollverein. UNESCO-Welterbe. Auf 300 Seiten erzählen kurze Geschichten und 170 Fotografien von der Erhaltung und Weiterentwicklung des Welterbes. Die ausdrucksstarken Fotografien von Thomas Stachelhaus und die Geschichten zur Entwicklung des Welterbes geben einen einzigartigen Einblick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dieses besonderen Ortes.

Zollverein – Unesco-Welterbe: Blick in den Bildband