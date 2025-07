Bis zum 7. September 2025 kann die Ausstellung „A Closer Look” von Bruce Gilden in München besucht werden. Sie zeigt die Werke des Reportagefotografen, der nicht die Stars und Sternchen, sondern die „unsichtbaren Gesichter” in den Fokus rückt. Wir haben einen Blick darauf geworfen.

Bruce Gilden hat in den vergangenen 5 1⁄2 Jahrzehnten die Straßen unzähliger Städte durchstreift und dort gearbeitet – seit 1998 als offizieller Magnum-Fotograf. Von Anfang an lenkt er seinen Blick auf die Peripherien, auf die prekären Realitäten, die die Gesellschaft gerne übersieht. Bildwürdig für ihn sind nicht die Stars, die Promis oder die selbsternannten Influencer. Er interessiert sich für die „Unsichtbaren“, die „underdogs“ und „misfits“ – für die Menschen am Rande der Gesellschaft. Bis 7. September zeigt das Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung in München 50 schwarzweiße Streetfotografien, die seit 1969 u.a. auf Coney Island, in New York City, Haiti, Japan, Irland, London und Paris entstanden sind. Hinzu kommen 22 Groß-Porträts, die sogenannten „faces“, die mit ihrer Authentizität monumentale Power im Raum entfalten.

Bruce Gilden – A Closer Look Beispielbilder