Xiaomi Master Experience 2025: Smartphone-Fotografie mit dem 15 Ultra in Wetzlar und Frankfurt.

Ende Juni 2025 veranstaltete Xiaomi im Rahmen eines exklusiven Events die „Xiaomi Master Experience 2025“. Insgesamt 40 Fotobegeisterte – darunter auch Leser von photoscala.de – konnten in praxisnahen Workshops das neue Xiaomi 15 Ultra ausgiebig testen – unter anderem an einem der renommiertesten Orte der Fotografie: dem Leitz-Park in Wetzlar.

Das Event bot mehrere thematische Stationen, darunter Porträt-, Stillleben- und Makro-Fotografie. Ein Highlight war der Aufenthalt auf dem Leica-Campus, wo den Teilnehmern professionelle Setups und Motive zur Verfügung standen. Die Umgebung lieferte den passenden Rahmen für hochwertige Aufnahmen – mit direktem Bezug zur fotografischen Tradition.

Am Abend zog die Gruppe weiter nach Frankfurt. Hier lag der Fokus auf Street- und Architekturfotografie bei Dämmerung und Nachtlicht. Das Xiaomi 15 Ultra konnte besonders bei Tele- und Low-Light-Aufnahmen überzeugen – etwa bei urbanen Details entlang des Mains oder Makroaufnahmen auf der Brücke.

Zum Abschluss des Tages wurden die besten Bilder durch eine Jury aus dem Xiaomi-Team prämiert. Drei Aufnahmen (s. unten) wurden ausgezeichnet – darunter eindrucksvolle Zoom-Fotos, die die Leistungsfähigkeit des 200-Megapixel-Teleobjektivs sowie die Vielseitigkeit des Kamerasystems belegen.

Diese Fotos konnten die Jury überzeugen