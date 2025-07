Nach dem Launch der silbernen Rollei 35 AF gibt es die Analogkamera jetzt auch im schwarzen Gehäuse. Die neue Farb-Variante soll pünktlich zum Weltfototag am 19.08.25 auf den Markt kommen. Vorbestellungen für die schwarze Rollei 35 AF sind ab sofort für 899 Euro möglich. Rollei verspricht, dass die vorbestellten Kameras rechtzeitig zum Weltfototag geliefert werden.

Die Rollei 35 AF ist eine Hommage an die Rollei 35 aus den 60er Jahren. Sie bietet moderne Technologie mit einem LiDAR-Autofokus, ein fest verbautes 35-mm-Objektiv mit Offenblende f/2,8 und richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Fotografen. Der integrierte Blitz hilft bei schlechten Lichtverhältnissen.

Auf der Webseite von Rollei findest du weitere Informationen sowie den Vorverkauf: https://www.rollei.de/

Pressemitteilung von Rollei: