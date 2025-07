KLEIN.FEIN.BESONDERS. DAS »WORKSHOP WEEKEND« DER WIESBADENER FOTOTAGE

Die Wiesbadener Fototage bieten mit dem »Workshop Weekend« am 30./31.August vier spannende Workshops an, die sich nicht nur an Fotografinnen und Fotografen richten.

Während der Workshop von Wolfgang Zurborn die »Die Kunst des Fotobuchs« zum Thema hat, lernt man bei Jan Klose-Brüdern die »Kunst der Bildinszenierung«. Der Londoner Fotokünstler und Dozent für Fotografie Aindreas Scholz ist an dem Wochenende mit zwei Workshops dabei: »Die Kunst des Chemigramms« und »Die Kunst des Lumenprints« sind eine experimentelle Reise in die faszinierende Welt der analogen, kameralosen Fotografie. Anmeldeschluss für alle Workshops ist der 31. Juli 2025.

Workshop 1 »Die Kunst des Chemigramms« mit Aindreas Scholz

Samstag, 30.08.2025 von 10 bis 17 Uhr

Gruppengröße: Max. 7 Personen (Mindestalter 18 Jahre)

Sprache: Deutsch und Englisch

Teilnahmegebühr:120 € (100 € für Studierende) inkl. Material, Getränke und Mittagsimbiss

Ein Chemigramm ist eine Drucktechnik ohne Kamera, bei der ein Bild mit Hilfe von Chemikalien und lichtempfindlichem Papier erzeugt wird. Es wurde 1956 vom belgischen Künstler Pierre Cordier erfunden, als er mit Nagellack auf Fotopapier experimentierte. Die Herstellung von Chemigrammen ist eine genial einfache Methode, um in die Fotografie ohne Kamera einzusteigen, mehr über Komposition zu lernen und seiner kreativen Seite freien Lauf zu lassen.

Workshop 2 »Die Kunst des Lumendrucks« mit Aindreas Scholz

Sonntag. 31.08.2025 von 10 bis 17 Uhr

Gruppengröße: Max. 7 Personen (Mindestalter 18 Jahre)

Sprache: Deutsch und Englisch

Teilnahmegebühr: 120 € (100 € für Studierende) inkl. Material, Getränke und Mittagsimbiss

Als eine der einfachsten und beliebtesten alternativen Drucktechniken ohne Kamera nutzt der Lumendruck die Kraft der Sonne, um Bilder zu erzeugen. Beim Lumendruck werden organische Materialien wie Blätter oder Blumen auf ein Stück Fotopapier gelegt, das bei Sonneneinstrahlung einen Abdruck hinterlässt. Die Tiefe der auf dem Papier hinterlassenen Form hängt davon ab, wie lange das Exemplar dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Mit Schwerpunkt auf der künstlerischen Komposition entwickeln die Teilnehmer ihre eigenen Ideen und experimentieren mit einer Vielzahl von Materialien, insbesondere Pflanzen und botanischen Strukturen.

Workshop 3 »Die Kunst der Fotobuchgestaltung« mit Wolfgang Zurborn

Samstag, 30.08. & Sonntag, 31.08.2025 jeweils von 10 bis 17 Uhr

Gruppengröße: Max. 10 Personen (Mindestalter 18 Jahre)

Sprache: Deutsch

Teilnahmegebühr: 220 € (200 € für Studierende) inkl. Getränke und Mittagsimbiss

Das Fotobuch hat sich in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Selbstdarstellungsform für Fotografinnen und Fotografen entwickelt. Der zweitägige Workshop mit Wolfgang Zurborn sensibilisiert die Teilnehmenden für die vielfältigen Fragen, die bei einer Buchproduktion berücksichtigt werden müssen. Der ganze Prozess vom Bild zum Dummy und letztlich zum Buch wird dabei intensiv besprochen. Ziel ist es, die besonderen Qualitäten des Bildmaterials und die eigenständige persönliche Sichtweise durch die Zusammenstellung der Fotografien hervorzuheben. Nur eine konsequente Bildauswahl mit einer sinnvollen Dramaturgie schafft die Grundlage für einen Dummy, der aus dem Mittelmaß herausragt.

Workshop 4 »Die Kunst der Bildinszenierung« mit Jan Klose-Brüdern

Samstag, 30.08. & Sonntag, 31.08.2025 jeweils von 10 bis 17 Uhr

Gruppengröße: Max. 10 Personen (Mindestalter 18 Jahre)

Sprache: Deutsch

Teilnahmegebühr: 220 € (200 € für Studierende) inkl. Getränke und Mittagsimbiss

Die schönste Form seine Fotografien zu präsentieren ist nach wie vor eine Ausstellung an der Wand. Und ein besonderes Merkmal der Fotografie wiederum ist das Arbeiten in Serien oder Sequenzen. Wie man Bilder als spannende Bildreihen zusammenstellt und an der Wand so präsentiert, dass die eigenen Gedanken auch für die Besucher einer Ausstellung lesbar werden, ist Aufgabe und Ziel des Workshops »Die Kunst der Bildinszenierung«.

