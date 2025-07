Sony Alpha 7 V mit neuem Sensor, Canons R7 Mark II mit 8K und DJIs neue Mini-Drohne – der Juli 2025 bringt eine Fülle spannender Kamera-Gerüchte. Was ist dran an den Leaks? Im Beitrag Neue Kameras und Objektive – Gerüchte im Juli 2025 werfen wir einen fundierten Blick auf die aktuellen Trends und Spekulationen aus der Welt der Fotografie. Ob Canon, Fujifilm, Nikon oder Sony – zahlreiche Hersteller stehen vor wichtigen Modellupdates. Auch Zubehör wie Drohnen und Objektive sorgt für Gesprächsstoff.

Der Fotomarkt bleibt auch im Sommer 2025 in Bewegung. Monat für Monat kursieren neue Hinweise auf bevorstehende Modell-Updates, technologische Weiterentwicklungen und strategische Neuausrichtungen führender Hersteller. Besonders rund um die zweite Jahreshälfte und das wichtige Weihnachtsgeschäft verdichten sich die Erwartungen. In unserem Überblick sortieren wir die plausibelsten Spekulationen nach Herstellern, ordnen die Gerüchte ein und bewerten, was wirklich dran ist an den Gerüchten im Juli 2025 über neue Kameras und Objektive.

Canon – Kommt eine EOS R3 Mark II?

Canon EOS R3 Mark II

Schon seit geraumer Zeit gibt es Hinweise auf eine mögliche Canon EOS R3 Mark II. Die neue Profikamera soll laut Leaks einen Global Shutter erhalten und als High-Speed-Flaggschiff positioniert werden. Canon könnte damit direkt auf die Sony Alpha 9 III reagieren und seine Technologieplattform für künftige R-Modelle erweitern.

Unsere Einschätzung: Die Wahrscheinlichkeit für eine R3 Mark II ist hoch, auch wenn ein konkreter Launch-Termin noch aussteht. Canon Rumors zählt die Kamera zu den realistischeren Projekten für das Jahr 2025.

Canon EOS R6 Mark III

Für das stark nachgefragte R6-Segment plant Canon offenbar eine Mark-III-Version. Erwartet werden ein neuer OLED-Touchscreen mit dreh- und schwenkbarem Gelenk, ein überarbeiteter elektronischer Sucher und ein verbessertes Autofokus-System mit KI-Unterstützung. Auch 6K-Video und Canon Cinema RAW Light sind im Gespräch.

Unsere Einschätzung: Ein plausibles Kamera-Update, das noch 2025 vorgestellt werden könnte – vermutlich im vierten Quartal. Die Leaks hierzu wirken strukturiert und kommen aus verlässlichen Quellen. Quelle: Canon Watch

Canon EOS R7 Mark II

Die beliebte APS-C-Kamera EOS R7 könnte bald in einer zweiten Generation erscheinen. Geplant ist offenbar ein gestapelter Sensor mit rund 40 MP, schnellere Serienbildgeschwindigkeit und 8K-Video. Die Kamera könnte zudem ein ergonomisches Re-Design erhalten und erstmals CFexpress-Slots im APS-C-Segment einführen.

Unsere Einschätzung: Das Modell wird mit Spannung erwartet – eine Vorstellung zum Jahresende ist durchaus denkbar. Die R7 Mark II wäre eine starke Antwort auf Fujifilms X-T-Modellen. Quelle: Canon Rumors

DJI – Neue Drohne für Einsteiger im Anflug?

DJI Mini 5 Pro

Die DJI Mini 5 Pro soll als ultraleichte Premium-Drohne unter 250 Gramm auf den Markt kommen – ausgestattet mit 1-Zoll-Sensor, 6K-Video und erweiterten Hinderniserkennungssystemen (u. a. LiDAR). Laut geleakter Dokumente ist der Launch für Sommer 2025 geplant.

Unsere Einschätzung: Die DJI Mini 5 Pro gilt in der Gerüchteküche als nahezu sicher. Die geleakten FCC-Einträge sprechen für einen baldigen Marktstart.

Fujifilm – Die Gerüchte verdichten sich!

Fujifilm X-T6

Nach dem Launch der X-E5 steht nun das Top-Modell der APS-C-Serie im Fokus: Die Fujifilm X-T6. Laut Gerüchten wird sie mit dem bewährten 40 MP X-Trans Sensor, IBIS, 6.2K-Video, neuen Filmsimulationen und verbesserter Ergonomie erscheinen.

Unsere Einschätzung: Eine Präsentation im 3. Quartal oder zur Jahreswende wäre zeitlich passend. FujiRumors bezeichnet die X-T6 als „so gut wie gesetzt“.

Fujifilm GFX 35–70mm WR II

Das Standardzoom für das GFX-System soll in einer optimierten Version erscheinen. Erwartet werden bessere Schärfeleistung, optimierte AF-Geschwindigkeit und überarbeitete optische Elemente – ideal für die aktuellen 100-MP-Sensoren.

Unsere Einschätzung: Die GFX-Roadmap sieht dieses Update klar vor. Die Vorstellung dürfte spätestens im 4. Quartal 2025 erfolgen.

Nikon – Flaggschiff zum Jahresende?

Nikon Z9II

Nikon arbeitet offenbar an einer überarbeiteten Version seines Flaggschiffs Z9. Laut glaubwürdigen Quellen und Gerüchten könnte die Z9II mit einem neuen Expeed-8-Prozessor, höherer Serienbildleistung und verbessertem Video-Workflow erscheinen. Auch ein stacked Global Shutter Sensor ist nicht ausgeschlossen.

Unsere Einschätzung: Die Z9 II ist sehr wahrscheinlich, aber ein Marktstart im laufenden Jahr bleibt offen. Möglicherweise präsentiert Nikon nur einen technischen Ausblick oder ein „Development Announcement“. Quelle: Nikon Rumors

Panasonic – Rückkehr der Kompakten?

Lumix G100 II

Panasonic plant offenbar ein echtes Update für seine Vlogging-Kamera G100. Die neue Lumix G100 II könnte mit Phasen-AF, verbessertem Mikrofon, kompaktem Gehäuse und 4K/60p Video überzeugen. Zielgruppe sind reisefreudige Content Creator.

Unsere Einschätzung: Nach dem kleinen G100D-Refresh ist eine echte G100 II überfällig. Die Gerüchte wirken realistisch, ein Launch noch vor Jahresende ist möglich. Quelle: L-Rumors

Sigma – Das Statement vom CEO nährt Gerüchte

Vier neue Art-Objektive

Sigma hat bereits angekündigt, 2025 mehrere neue Art-Objektive zu bringen. Erwartet werden ein 28 mm f/1,4, ein neues 85 mm f/1,2, ein 40 mm für Porträt und Reportage sowie ein lichtstarkes Ultraweitwinkel für spiegellose Systeme. Die Linsen sollen für E-Mount, L-Mount und vereinzelt auch RF erscheinen.

Unsere Einschätzung: Die Aussagen stammen direkt von CEO Kazuto Yamaki. Entsprechend hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Objektive noch 2025 erscheinen, wie etwa PetaPixel berichtet.

Sony – Das lange Warten hat vielleicht ein Ende …

Sony Alpha 7 V

Die Sony Alpha 7 V lässt weiter auf sich warten. Die Vorstellung wird nun für das 4. Quartal 2025 erwartet. Laut Gerüchten soll sie mit einem neuen 44 MP-Sensor, 4K/120p-Video, KI-unterstütztem Autofokus und einer überarbeiteten Benutzerführung erscheinen. Auch ein Dual-Kartenslot mit CFexpress Typ A ist im Gespräch. Quelle: Sony Alpha Rumors

Unsere Einschätzung: Die Hinweise auf einen baldigen Launch verdichten sich – die A7 V dürfte ein Highlight zum Jahresende werden.

Sony Alpha 7S IV

Im Videobereich ist die Alpha 7S IV überfällig. Sie könnte mit einem gestapelten 24 MP-Sensor, 6K-Video, verbessertem Rolling-Shutter-Verhalten und neuer Farbwissenschaft überzeugen. Auch eine eng verwandte FX3 Mark II ist möglich. Quelle: Digital Camera World

Unsere Einschätzung: Die A7S IV wird auf der IBC 2025 erwartet. Die Gerüchtelage ist konsistent, ein Marktstart im Herbst realistisch.

Neue Kameras und Objektive – Gerüchte im Juli 2025

Unser Fazit

Die Gerüchte zu neuen Kameras und Objektiven – sowie Drohnen – im Juli 2025 fallen ungewöhnlich konkret aus. Vor allem Canon, Sony und Fujifilm stehen mit gleich mehreren Produkten angeblich in den Startlöchern. DJI dürfte im Drohnensegment wieder einmal die Messlatte höher legen, wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, während Nikon, Sigma und Panasonic ihre jeweiligen Nischen mit soliden Upgrades bedienen könnten.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den genannten Informationen aktuell um Gerüchte handelt, deren Genauigkeit variieren kann. Wie immer gilt es, offizielle Ankündigungen der Hersteller abzuwarten.