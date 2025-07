FUJIKINA Cologne 2025 – FUJIFILM lädt ein zum Festival der Fotografie

Kleve, 09. Juli 2025. Es ist wieder soweit: FUJIFILM öffnet seine Tore für ein unvergessliches Erlebnis in der Welt der Fotografie. Am 27. und 28. September 2025 sind alle Fotografie-Fans zur FUJIKINA Cologne 2025 eingeladen. Veranstaltungsort ist die eindrucksvolle Flora Köln, im Herzen des Botanischen Gartens und in unmittelbarer Nähe zum Kölner Zoo.

Nach dem großen Erfolg der FUJIKINA Berlin im April 2024 erwartet die Besucherinnen und Besucher in Köln ein ebenso inspirierendes Event, das weit über eine herkömmliche Produktpräsentation hinausgeht. Die FUJIKINA Cologne lädt dazu ein, die Faszination der Fotografie neu zu entdecken und den eigenen Blick durch den Sucher neu zu schärfen. Ob erfahrene Profi-Fotografen, ambitionierte Semi-Profis oder kreative Hobbyfotografen – die FUJIKINA Cologne bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten.

Besucherinnen und Besucher haben an zwei Tagen die Gelegenheit, das gesamte Sortiment der digitalen Foto- und Videografie von FUJIFILM hautnah zu erleben, angefangen bei den innovativen spiegellosen Systemkameras der FUJIFILM X und GFX Serie bis hin zu den hochwertigen FUJINON Objektiven und dem vielseitigen Zubehör.

Interaktive Erlebnisse für Fotografie-Liebhaber

Die FUJIKINA Cologne bietet ein abwechslungsreiches und interaktives Programm, das die Herzen der Fotografie-Fans höherschlagen lässt. Zu den Highlights zählen:

Inspirierende Live Talks renommierter Fotografinnen und Fotografen

Live Shootings und Expert Talks gewähren spannende Einblicke in die kreative Arbeit mit FUJIFILM Equipment

Exklusive Workshops, um die eigenen fotografischen Fähigkeiten zu vertiefen

Photo Walks bieten Kreativität zum Mitmachen

Ein kostenloser „Check & Clean“-Service für FUJIFILM Kameras und Objektive

Die Möglichkeit, FUJIFILM Produkte vor Ort auszuleihen und auszuprobieren

Zwei Ausstellungen: eine Ausstellung in Kooperation mit Magnum Photos und eine Ausstellung mit den Ergebnissen der FUJIFILM GFX Challenge

Die FUJIKINA Cologne ist nicht nur eine Veranstaltung für FUJIFILM Fans, sondern für alle, die ihre Leidenschaft für Fotografie entdecken, erweitern oder vertiefen möchten. Sie bietet eine ideale Plattform, um die ganze Vielfalt der kreativen und technologischen Möglichkeiten der digitalen Fotografie zu erleben.

Abwechslungsreiches Bühnenprogramm

Auf den Live-Bühnen erwartet die Foto-Fans ein abwechslungsreiches Programm. Das Line-up der Fotografinnen und Fotografen, die auf der FUJIKINA in Köln vor Ort sein werden, ist hochkarätig. Mit dabei sind u.a. Cristina de Middel (Magnum), Thomas Dworzak (Magnum), Stephan Wiesner, Martin Krolop, Hannes Becker, Joachim Schmeisser und Annika & Mathias Koch.

Live Talks:

Cristina de Middel (Magnum)

Thomas Dworzak (Magnum)

Stephan Wiesner (Reise- und Landschaftsfotografie)

Martin Krolop (Peoplefotografie)

Hannes Becker (Reise- und Landschaftsfotografie)

Joachim Schmeisser (Wildlife-Fotografie)

Annika & Mathias Koch (Reisefotografie)

Elke Vogelsang (Hundefotografie)

Bernd Ritschel (Landschafts- und Bergfotografie)

Tom Hegen (Luftbildfotografie)

Carolin Unrath (Sport- und Outdoorfotografie)

Thomas B. Jones (Corporate- und People-Fotografie)

Kerstin & Paul Rockstein (Hochzeitsfotografie)

Live Shootings:

Ines Thomsen (Fashionfotografie)

Thomas B. Jones (Fotografieren mit Filmsimulationen)

Michael Damböck (Actionfotografie)

Jens Burger (Peoplefotografie)

David Klammer (Videografie)

Black Forest Collective (Videografie)

Expert Talks:

Hannes Becker (Reise- und Landschaftsfotografie)

Prof. Stefan Finger (Reportage-Fotografie))

Elke Vogelsang (Hundefotografie)

David Klammer (Reportage- und Dokumentations-Fotografie)

Philipp Rathmer (Fashion- und Lifestyle-Fotografie)

Mary-Ann Weber (Social Media Fotografie)

Workshops:

Martin Krolop (Peoplefotografie)

Prof. Stefan Finger (Porträtfotografie)

Eugen Kamenew (Grundlagenworkshops FUJIFILM X Serie)

Detaillierte Informationen zur FUJIKINA Cologne 2025 und zur Registrierung finden Sie auf der offiziellen Website:

https://www.fujifilm-x.com/de-de/events/fujikina-cologne-2025/