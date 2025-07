Multivisionsshows, Workshops und eine Pulitzer-Preisträgerin: So werden die FOTOTAGEkompakt 2025

Pirmasenser Kulturzentrum Forum ALTE POST wird vom 21. bis 30. November 2025 zum Dreh- und Angelpunkt für Foto-Fans aus nah und fern

Achte Auflage der traditionsreichen Veranstaltungsreihe unter neuer Leitung mit vielseitigem Vortrags- und Workshop-Programm am Eröffnungswochenende

Eindrucksvolle Einblicke in Arbeiten der Foto-Journalistin Anja Niedringhaus

Die FOTOTAGEkompakt 2025 werfen ihre Schatten voraus. Am heutigen Mittwoch, 25. Juni 2025, hat das Leitungsteam der Stadt Pirmasens um den neuen Kurator Kai Rogler das Programm für die nunmehr bereits achte Auflage der erfolgreichen Veranstaltungsreihe vorgestellt. Vom 21. bis 30. November kann sich das Publikum auf eindrucksvolle Präsentationen ausgewählter Fotokunst freuen. Klares Highlight ist dabei eine Ausstellung im Forum ALTE POST zum Schaffen der berühmten Fotojournalistin und Pulitzer-Preisträgerin Anja Niedringhaus: Den kraftvollen Arbeiten der 2014 ermordeten „Bilderkriegerin“ (so der Titel der Ausstellung), die mit ihrer Kamera unermüdlich das Geschehen an den Konfliktherden der Welt, aber auch große Sportveranstaltungen dokumentiert hat, ist eine komplette Ausstellungsebene im Kulturzentrum gewidmet. Zudem ist dort mit „Fulfillment – Fotografie als Lebens­aufgabe“ eine Auswahl an Bildern des bekannten Natur- und Tierfotografen Norbert Rosing zu sehen.

Das FOTOTAGEkompakt-Wochenende vom 21. bis 23. November steht ganz im Zeichen abwechslungsreicher Multivisionsshows und -vorträge von renommierten Fotografen. Im Elisabeth-Hoffmann-Saal im Forum ALTE POST nehmen sie die Gäste mit auf Entdeckungsreisen rund um die Welt, wobei auch die Region Südwestpfalz nicht ausgeschlossen bleibt. Darüber hinaus steht das Thema KI (Künstliche Intelligenz) in der Fotografie im Mittelpunkt eines Vortrags von Boris Eldagsen, dessen Werk im vergangenen Jahr eine Retrospektive im Forum ALTE POST beleuchtet hatte.

Eine besondere Attraktion erwartet das Publikum am Samstagabend: „TERRA“, die aktuelle Multivision des bekannten Fotografen und Abenteurers Michael Martin, zeichnet ein imposantes fotografisches und geografisches Porträt der Erde, der Schönheit der Natur und des Lebens als Wunder.

Die Teilnahme an der Eröffnungsveranstaltung am Freitagabend, moderiert von Thomas B. Jones, sowie der anschließenden Multivisionsshow „Eiswelten – 30 Jahre polare Welten“ von Norbert Rosing ist kostenfrei. Tagestickets für die Vorträge und Shows am Samstag und Sonntag gibt es für jeweils 25 Euro, das Kombiticket für beide Tage für 40 Euro. Der Eintritt zur „TERRA“-Show kostet 34 Euro.

Tickets sind erhältlich im Forum ALTE POST, Poststraße 2, telefonisch unter 06331 2392716 oder per Mail an kartenverkauf@pirmasens.de sowie in Kürze via www.ticket-regional.de. Je nach Verfügbarkeit kann man Karten auch an der Tageskasse kaufen, es empfiehlt sich allerdings, den Vorverkauf zu nutzen.

Gute Nachrichten haben die FOTOTAGEkompakt nicht zuletzt für Hobbyfotografen, die unter fachlicher Anleitung durch erfahrene Profis tiefer in die Materie eintauchen möchten: Unter vier verschiedenen kostenpflichtigen Workshops können sie das für sie passende Thema auswählen. Für die Buchung melden sich Teilnehmer ebenfalls im Forum ALTE POST, Poststraße 2, telefonisch unter 06331 2392716 oder per Mail an kartenverkauf@pirmasens.de sowie via www.ticket-regional.de.

Weiterführende Informationen finden sich unter https://pirmasenser-fototage.de.

Das Programm des Eröffnungswochenendes in der Kurzübersicht

Freitag, 21. November 2025

19.00 Uhr: Eröffnungsveranstaltung – Moderation: Thomas B. Jones

20.00 Uhr: Multivisionsshow „Eiswelten – 30 Jahre polare Welten“ von und mit Norbert Rosing

Samstag, 22. November 2025

10.00 bis 13.00 Uhr: Workshop „Wie erstelle ich eine 360°-Tour?“ (Leitung: André Straub)

13.30 bis 17.30 Uhr: Workshop „Weitwinkel vs. Tele – Brennweiten bewusst einsetzen“ (Leitung: Daniel Spohn)

10.30 Uhr: Multivisionsvortrag „Eintauchen in faszinierende Welten bunter Felsen, malerischer Weiher, wilder Wälder der Südwestpfalz“ (Hartmut Eckstein)

12.00 Uhr: Multivisionsvortrag „Zwischen Rum und Riffs – Eine fotografische Reise durch Kubas Metal-Szene“ (Thomas B. Jones)

13.30 Uhr: Multivisionsvortrag „Meine tierischen Abenteuer: Kanada – Island – Mongolei“ (Beate Oswald)

16.00 Uhr: Multivisionsvortrag „Reise zu den Enden der Welt“ (Michael Runkel)

Pirmasenser Fototage EXTRA

19.30 Uhr: Multivisionsshow „TERRA“ von und mit Michael Martin

Sonntag, 23. November 2025

9.30 bis 13.30 Uhr: Workshop „Faszination Natur in Schwarz-Weiß – Die Konzentration auf das Wesentliche“ (Leitung: Anouchka Olszewski)

14.00 bis 18.00 Uhr: Praxis-Workshop Reportagefotografie – „So wirst du zum visuellen Storyteller vor der eigenen Haustür” (Leitung: Thomas B. Jones)

10.30 Uhr: Multivisionsshow „Neuseeland – Eine Reise nach Mittelerde“ (André Straub)

12.00 Uhr: Multivisionsvortrag „Europa – Naturparadiese vor der Haustür“ (Daniel Spohn)

14.00 Uhr: Vortrag und Diskussion „RIVALEN – Fotografie vs. Promptografie“ (Boris Eldagsen)

16.00 Uhr: Multivisionsshow „Island 63°66°N“ (Stefan Erdmann)