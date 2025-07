Sony stellt die RX1R III vor: Zeitlose Bildqualität neu definiert – mit modernster Leistung und kompakter Form

Sony stellt heute die RX1R III vor, die mit Spannung erwartete dritte Generation seiner RX1R-Serie mit einem 61-Megapixel1 35-mm-Vollformat-Exmor R™ CMOS-Bildsensor, dem neuesten BIONZ XR™ Bildprozessor und einem ZEISS Sonnar T* 35 mm F2 Objektiv.

Die RX1R III vereint die herausragende Vollformatsensor-Technologie von Sony, verbesserte KI-Kameratechnologie und technische Kompetenz im Bereich platzsparendes Design. Die RX1R III überzeugt mit einem kompakten, eleganten und zugleich kompromisslosen Auftritt auf dem Kameramarkt – und bleibt dabei dem unverwechselbaren Look der ZEISS RX1-Serie treu. Jedes Detail wurde neu überarbeitet, um höchste optische Leistung in einem kompakten Formfaktor zu erzielen. Die RX1R III wurde für Alle entwickelt, die höchste Bildqualität in einer handlichen Form wünschen, sei es für erfahrene Reise- oder Street Fotograf*innen oder für Profis, die ultimative Mobilität für Projekte suchen, die eine diskretere Ausrüstung erfordern

Yann Salmon Legagneur, Head of IP&S Marketing, Sony Europe, sagt:

„Die RX1R-Serie steht seit langem für die ideale Balance zwischen Mobilität und Leistung. Mit dieser neuen Generation sind wir stolz darauf, eine Kamera auf den Markt zu bringen, die Kreativität mit kompromissloser Vollformatqualität in kompakter Form vereint“.

Fokus auf hochwertige Fotografie

Die Kombination aus dem 61-Megapixel1 Vollformat CMOS-Bildsensor Exmor R™ mit rückwärtiger Belichtung und dem Bildprozessor BIONZ XR™ sorgt für hohe Auflösung und Empfindlichkeit bei geringem Rauschen und einem großen Dynamikumfang. Das Ergebnis sind lebendige, klare und detailreiche Bilder, die sich durch ihre Schärfe und Klarheit auszeichnen. Die Sensoroberfläche verfügt über eine AR-Beschichtung (Anti-Reflexion) und verzichtet auf einen optischen Tiefpassfilter, um eine überragende Bildqualität zu erzielen.

In Ehrung der langjährigen Partnerschaft mit ZEISS verwendet die RX1R III das originale 35-mm-F2-Objektiv, um eine nahtlose Fortsetzung der Modellreihe zu gewährleisten und Bilder mit dem charakteristischen nostalgischen Flair und der Bildsprache zu liefern, die sie mit einem 35-mm-Objektiv verbinden. Die Position des Objektivs und der Bildfläche wurde mit höchster Präzision optimiert, um neben einer hervorragenden Bildqualität auch eine hohe optische Leistung in einem kompakten Formfaktor zu erzielen.

Der kreativen Freiheit verpflichtet

Damit die Aufnahmen stets präzise und mühelos gelingen, ist die RX1R III mit der neuesten KI-Verarbeitungseinheit ausgestattet, einem geschätzten Merkmal der hochklassigen und professionellen Sony AlphaTM Kameras. Die KI-Verarbeitungseinheit erkennt präzise die Form und Bewegung von Motiven, die Position von Augen, Körpern und Köpfen und verfolgt Motive auch dann, wenn deren Gesichter nicht sichtbar sind. Sie ist sowohl für Fotos als auch für Videos verfügbar2. Der Aufnahmebereich des Bildsensors deckt ca. 78 Prozent (bei Standbildaufnahmen) mit bis zu 693 dicht angeordneten3 Phasenerkennungs-AF- Messfeldern ab.

Die Kamera verfügt zwar über ein festes Objektiv, doch dank der Step Crop Shooting4-Funktion können Nutzer*innen die Vielseitigkeit von drei Festbrennweiten nutzen, indem sie über zugewiesene Tasten oder Einstellräder zwischen Brennweiten umschalten, die 35 mm, 50 mm und 70 mm5 entsprechen. Bei Aufnahmen im RAW-Format kann die Brennweite in der Nachbearbeitung neu ausgewählt werden. Der Makroring des Objektivs ermöglicht den sofortigen Wechsel in den Makromodus, sodass Benutzer*innen bis auf 20 cm herangehen können (maximale Vergrößerung: 0,26x).

Für Kreative, die einzigartige und personalisierte Bilder schätzen, bietet die RX1R III zwölf integrierte Creative Looks. Anpassungen von Farbton, Sättigung, Helligkeit, Kontrast und Schärfe können nicht nur auf Fotos, sondern auch auf Videos angewendet werden. Mit zwei neuen Creative Looks6, ermöglicht FL2 die Aufnahme von Bildern mit nostalgischem Ausdruck und gedämpften Farben, während FL3 für lebendigere Bilder sorgt.

Optimiertes Design und zuverlässige Hardware

Die RX1R III ist diskret, elegant und kompakt. Sie besteht aus einer leichten, aber äußerst stabilen Magnesiumlegierung und bietet eine perfekte Balance zwischen Ästhetik und Funktionalität. Die Einstellräder und der Multi-Interface-Schuh (MI) sind in das Kameragehäuse integriert, wodurch eine harmonisch durchgestaltete Oberseite entsteht, die den Eindruck vermittelt, aus einem Stück gefertigt zu sein, ohne dabei die hervorragende Bedienbarkeit und Erweiterbarkeit zu beeinträchtigen. Der neu gestaltete Griff mit gummierter Oberfläche liegt sicher und bequem in der Hand, auch bei längerem Gebrauch.

Die RX1R III ist mit einem elektronischen Sucher mit einem hochauflösenden und kontrastreichen XGA-OLED-Display mit ca. 2,36 Millionen Bildpunkten und einer Vergrößerung von ca. 0,70x ausgestattet.

Mit dem wiederaufladbaren Akku NP-FW50 können bis zu 300 Bilder7 mit einer Akkuladung aufgenommen werden. Sie verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss, der ein schnelles Aufladen ermöglicht, wenn sie an USB-Power-Delivery-kompatible Geräte8 angeschlossen wird, oder über externe Stromquellen wie mobile Akkus für längere Aufnahmesessions.

Soziale Verantwortung

Im Einklang mit Sonys ambitionierten Initiative „Road to Zero“ unterstützt dieses Produkt die Vision des Unternehmens, bis 2050 eine Null-Umweltbilanz zu erreichen. Die Produktionsstätten der Sony Group für Bildgebungsprodukte, darunter auch die RX1R III, werden zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben. Die Verpackung der RX1R III besteht aus dem umweltfreundlichen Original-Mischmaterial9 von Sony anstelle von Kunststoff10.

Das Kamerasystem verfügt über umfassende Funktionen zur Barrierefreiheit, darunter eine Bildschirmlesefunktion11 und eine Displayvergrößerung, um sehbehinderte Benutzer*innen bei einer Vielzahl von Menüpunkten zu unterstützen.

Optionales Zubehör

TG-2 ist ein spezieller Griff für den Daumen, der am Multi-Interface-Schuh (MI) befestigt wird und für einen stabilen Halt und eine gute Bedienbarkeit sorgt, auch bei der Bedienung mit einer Hand. Wenn er am Gehäuse befestigt ist, sorgen das Metallmaterial und die hochwertige Lackierung für ein außergewöhnlich einheitliches Design.

LCS-RXL ist ein kompaktes Gehäuse speziell für dieses Kameramodell, das die Kamera vor Kratzern und Schmutz schützt und mit seinem edlen Material die Eleganz der Kamera unterstreicht. Das Gehäuse ermöglicht den Zugriff auf alle Anschlüsse – USB, HDMI, Akku, Speicherkarte, Stativgewinde – ohne es entfernen zu müssen. Das Griffdesign verbessert die Handhabung.

LHP-1 ist eine speziell für diese Kamera entwickelte Gegenlichtblende. Sie verfügt über eine robuste Konstruktion aus leichtem und hochfestem Aluminium, die das Objektiv vor Stößen und Schmutz schützt. Die Bajonettbefestigung ermöglicht eine schnelle und sichere Anbringung.

Unverbindliche Preisempfehlung und Verfügbarkeit

Sony RX 1R II: 4.899,00 Euro

Verfügbarkeit: ab Juli 2025

Das ergänzende Kamerzubehör ist ab September erhältlich und umfasst den Daumengriff ​ TG-2 für ca. 280 EUR und die elegante Kameratasche LCS-RXL für ca. 180 EUR.

1 Ungefähre Leistungsfähigkeit

2 Verfügbare Motiveinstellungen: Auto, Mensch, Tier, Vogel, Insekt, Auto/Zug und Flugzeug. Andere als die angegebenen Motive können in einigen Fällen möglicherweise falsch erkannt werden.

3 Dies ist die Anzahl der AF-Messpunkte bei der Aufnahme von Standbildern. Die Anzahl der Punkte variiert je nach Aufnahmemodus.

4 Nicht für Videos verfügbar.

5 Bei Aufnahmen im JPEG-Format mit einem Seitenverhältnis von 3:2 gilt folgende Auflösung: Bei 35 mm: Größe L (60 Megapixel), bei 50 mm: Größe M (29 Megapixel), bei 70 mm: Größe S (15 Megapixel)

6 ST (Standard), PT (Porträt), NT (Neutral), VV (Vivid), VV2 (Vivid 2), FL (Film), FL2 (Film 2), FL3 (Film 3), IN (Instant), SH (Soft Highkey), BW (Schwarzweiß) und SE (Sepia)

7 Bei Verwendung des Suchers: 270 Aufnahmen.

8 Eine USB-PD-Stromquelle mit 18 W (9 V/2 A) wird empfohlen.

9 Papiermaterial aus Bambus, Zuckerrohrfasern und recyceltem Altpapier.

10 Ausgenommen Materialien, die in Beschichtungen und Klebstoffen verwendet werden.