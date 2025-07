Bei allen vorherigen Modellen wurde ausschließlich per Kontrastmessung scharf gestellt. Damit hält der Phasen-AF, der bei anderen Herstellern längst zum Standard gehört, endlich auch Einzug in Panasonics MFT-Serie.

Unterstützt wird der Sensor von einem Bildprozessor, der eine doppelt so schnelle Signalverarbeitung im Vergleich zur G9 erreicht. Dadurch ergeben sich Verbesserungen bei der Serienbildgeschwindigkeit. War die Vorgängerin G9 mit 20 Bildern pro Sekunde mit kontinuierlicher Schärfenachführung (AF-C) und 60 B/s mit Fokussierung auf dem ersten Bild schon sehr schnell, legt Panasonic beim neuen Flaggschiff Lumix G9II noch eine Schippe drauf. Wer gerne Sport- und Tiermotive fotografiert, kann mit der G9II mit elektronischem Verschluss satte 60 Bilder pro Sekunde im AF-C-Modus, also mit durchgehend nachgeführter Schärfe, aufnehmen. Bei einer Fokussierung lediglich auf dem ersten Bild sind sogar 75 B/s möglich. Dabei hält die G9II diese Geschwindigkeit für 200 JPEGs oder 200 RAW-Bilder in Folge durch. Da für Actionaufnahmen auch die Motiverkennung der automatischen Fokussierung eine zentrale Rolle spielt, kommt bei der G9II eine moderne KI-gestützte Erkennungstechnologie zum Einsatz, die neben menschlichen Augen und Gesichtern auch Autos, Motorräder und Tieraugen in Echtzeit erkennt.

Dazu optimiert Panasonic die aus der G9 übernommene Pre-Burst-Funktion. Dabei werden in der G9II bereits bei halb durchgedrücktem Auslöser kontinuierlich Bilder in den Zwischenspeicher geladen, um dann bei ganz durchgedrücktem Auslöser auch die letzten Bilder kurz vor dem Auslösen zu „retten“. Ließen sich bei der G9 nur die Bilder der letzten 0,4 Sekunden vor dem Auslösen auf die Karte schreiben, kann man bei der G9II zwischen 05, 1,0 und 1,5 Sekunden wählen.

Acht-Stufen-IBIS und scharfe 100-Megapixel-Fotos aus der Hand

Durch seine bewegliche Lagerung fungiert der Bildsensor als Fünf-Achsen-Bildstabilisator (IBIS) und ermöglicht laut Hersteller um bis zu acht Blendenstufen längere Belichtungszeiten aus der Hand. Im Praxistest haben wir mit dem Leica DG Elmarit 12–60 mm f/2,8–4,0 bei längster Brennweite (umgerechnet 120 mm im Kleinbildformat) noch bei einer vollen Sekunde scharfe Bilder erreicht. Das entspricht sehr guten sieben Blendenstufen. Dank des beweglichen Sensors kann die G9II außerdem mit einer „High-Resolution“-Funktion für hochauflösende 100-Megapixel-Fotos aufwarten. Dafür nimmt die Kamera mehrere Einzelbilder auf, bewegt nach jedem Bild leicht den Sensor und setzt die einzelnen Aufnahmen direkt im Anschluss intern zu einem hochauflösenden Foto zusammen. Das konnte die Vorgängerin G9 (mit 80 Megapixeln) zwar auch schon, setzte aber ein Stativ voraus. Mit der G9II lassen sich die 100 Megapixel jetzt auch direkt aus der Hand fotografieren. Das funktionierte in der Praxis richtig gut.