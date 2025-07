Fotos von Flora und Fauna aus aller Welt: In KW 29 werfen wir einen Blick auf die bildreichsten Nachrichten. Japan entwickelt sich vom Land der aufgehenden Sonne zum Land der Fotografie. Mit Kaiserpalästen, gebirgigen Nationalparks sowie Tausenden von Schreinen und Tempeln gibt es zahlreiche Motive. Während spiegellose Vlog-Kameras boomen, sinkt der Anteil der weltweit verkauften Smartphones um drei Prozent. Die Produktion der großen Marken bleibt jedoch stabil. Wir freuen uns auf die FUJIKINA Cologne 2025, die vom 27. bis 28. September 2025 in der Flora im Herzen des Botanischen Gartens in Köln stattfindet. Dort treffen sich Foto-Fans zu einem abwechslungsreichen Programm. Die Imaging Business News der KW29/25 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News 29/25

Canon EOS R50 und Sony ZV-E10/ II sind “Big Seller” in Japan

Laut der BCN-Ranking-Liste der meistverkauften Produkte in Japan vom 1. bis 30. Juni 2025 machen die Canon EOS R50 und die Sony ZV-E10 und ZV-E10 II zusammen fast 50 Prozent der 20 meistverkauften Kameras in diesem Monat aus. Anfängerfreundliche Spiegellose und kompakte Vlog-Kameras führen die Liste an, wobei die EOS R10 von Canon (erneut) den ersten Platz belegt. Einsteiger-APS-C-Kameras und Vlogging-Geräte dominieren die Liste – beide Bereiche gehören derzeit zu den am schnellsten wachsenden Segmenten im Kameramarkt. Auch Zweifachzoom-Kits sind nach wie vor sehr beliebt. Außerdem gewinnt die spiegellose Produktpalette von Nikon – Z50 II und Z30 – an Boden und bleibt auf den Plätzen 6, 9 und 18 oder klettert sogar noch weiter nach oben. Fujifilm dominiert die Charts zwar nicht, aber die stilvolle X-M5 mit Objektiv-Kit ist diesen Monat auf Platz 16 geklettert (im Mai lag sie noch auf Platz 27).

https://photorumors.com/

Globale Smartphone-Produktion im 1. Quartal 2025 um drei Prozent gesunken

Laut TrendForce erreichte die weltweite Smartphone-Produktion im ersten Quartal 2025 das Level von 289 Millionen Einheiten. Obwohl dies einen Rückgang von drei Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024 darstellt, blieb die Produktion bei den großen Marken relativ stabil. In China wurden die Verkäufe im ersten Quartal durch das laufende Verbraucher-Subventionsprogramm angekurbelt, was zu einem leichten Anstieg der Auslieferungen führte. Mit Blick auf das zweite Quartal wird erwartet, dass die Unsicherheit hinsichtlich des globalen politischen und wirtschaftlichen Umfelds die Verbrauchernachfrage dämpfen wird, was zu einem im Vergleich zum ersten Quartal unveränderten Produktionsausblick führen dürfte. Samsung eroberte im ersten Quartal mit einem Produktionsanstieg von 21 Prozent gegenüber dem Vorquartal (QoQ) auf 64 Millionen Einheiten die Spitzenposition zurück. Dieses Wachstum wurde durch die Vorbereitungen für die Einführung von Flaggschiff-Modellen und eine Produktionssteigerung als Reaktion auf neue US-Zölle vorangetrieben. Apple belegte mit 48 Millionen produzierten Einheiten den zweiten Platz, was einem Rückgang von 40 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht, da die Auslieferungen seiner neuesten Modelle zurückgingen. Da die meisten Produkte von Apple nicht unter die chinesischen Subventionen fallen und auf dem chinesischen Markt einem harten Wettbewerb ausgesetzt sind, ging der Marktanteil von Apple in China im ersten Quartal deutlich zurück. Im Gegensatz dazu kam es in den USA aufgrund der Besorgnis über Zölle zu einem Vorzieheffekt, der jedoch Unsicherheit hinsichtlich der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte hervorrufen könnte. Xiaomi (einschließlich der Untermarken Redmi und Poco) behauptete mit fast 42 Millionen produzierten Einheiten den dritten Platz. Das umfassende Produktportfolio der Marke in den Segmenten Premium, Mittelklasse und Einstiegsklasse führte in Verbindung mit den Subventionen in China zu einer soliden Leistung im ersten Quartal. Oppo (einschließlich OnePlus und Realme) belegte mit rund 27 Millionen produzierten Einheiten den vierten Platz. Die Marke expandiert aktiv in Überseemärkten wie Europa und Südamerika. Insbesondere Realme hat mit seinen erschwinglichen und stilvollen Designs bei jüngeren Verbrauchern in Südamerika an Beliebtheit gewonnen.

https://www.eetasia.com/

Fujikina im September in Köln

Am 27. und 28. September 2025 sind alle Fotografie-Fans zur FUJIKINA Cologne 2025 eingeladen. Veranstaltungsort ist die Flora Köln, im Herzen des Botanischen Gartens und in unmittelbarer Nähe zum Kölner Zoo. Nach dem großen Erfolg der FUJIKINA Berlin im April 2024 (News dazu auf PhotoScala) erwartet die Besucherinnen und Besucher in Köln ein ebenso inspirierendes Event, das weit über eine herkömmliche Produktpräsentation hinausgeht. Auf den Live-Bühnen erwartet die Foto-Fans ein abwechslungsreiches Programm. Das Line-up der Fotografinnen und Fotografen ist hochkarätig, vor allem auch durch die Partnerschaft von Fujifilm mit der Agentur Magnum. Mit dabei sind u.a. Cristina de Middel (Magnum), Thomas Dworzak (Magnum), Stephan Wiesner, Martin Krolop, Hannes Becker, Joachim Schmeisser und Annika & Mathias Koch.

https://www.fujifilm-x.com/