Photographs 1960-2025 von Ralph Gibson ist der Bildband des hochgelobten amerikanischen Fotografen mit persönlich ausgewählten Höhepunkten aus sechs Jahrzehnten seines Schaffens. Wir haben ihn uns angesehen.

Aktfotografien, Porträts, Stillleben: Seiner Leica stets treubleibend, bewegt sich Ralph Gibson stets zwischen den Genres und schafft mit seinen Fotografien neue Kategorien des Sehens. Photographs 1960-2024 ist die größte Einzelsammlung des hochgelobten amerikanischen Fotografen, mit persönlich ausgewählten Highlights aus sechs Jahrzehnten des Bildermachens. Der weitgereiste Ralph Gibson arbeitet vor allem in inspirierten Serien, in Schwarz-weiß oder Farbe, deren Titel die besondere poetische Sensibilität unterstreichen, die sein Werk prägt: The Somnambulist, Déjà-Vu, Days at Sea und Chiaroscuro. Er nähert sich den Dingen und lichtet sie auf eine fast meditative Weise ab, wie es nur die Stille des Bildes vermag. In enger Zusammenarbeit mit dem Künstler enstanden, ist dieses Buch das Ergebnis von mehr als sechs Jahrzehnten des Bildermachens. Von Gibsons ersten Fotografien in San Francisco, Hollywood und New York in den 1960er-Jahren bis hin zur Gegenwart, ist dies die umfassendste Sammlung dieses hochgelobten Fotografen.

Photographs 1960-2025 von Ralph Gibson: Blick ins Buch