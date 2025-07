Der 18. International Garden Photographer of the Year ((IGPOTY) 2025 hat die Gewinner bekannt gegeben. Die Fotografien erzählen von Ausdauer, Einfallsreichtum und handwerklicher Exaktheit. Wir zeigen euch einige der herausragenden Siegerbilder.

Der IGPOTY gab die Gewinner und Gewinnerinnen des renommierten Wettbewerbs bekannt. Auch die diesjährige Ausgabe zog Fotografen und Fotografinnen aus der ganzen Welt an, von Amateuren bis hin zu Profis. Gesamtsieger ist Max Rush aus London. Der Fotograf beeindruckte die Jury mit einem meisterhaften Bild „Spectacle of the Painted Storm” , das die Balance zwischen stürmischem Wetter und zauberhaftem Licht einfängt. Die Kombination aus Max’ einzigartigem fotografischen Ansatz und den dramatischen Naturgegebenheiten führte zu einem Siegerbild, das in seiner künstlerischen Ausdrucks- kraft besticht. Jedes Gewinnerbild erzählt eine Geschichte von Geduld, Kreativität und technischer Präzision. Lass dich von den preisgekrönten Bildern inspirieren und entdecke die grenzen- losen Möglichkeiten der Garten-, Flora- und Faunafotografie.. Wir zeigen dir eine Auswahl der Siegerbilder des Wettbewerbs. Besuche aber unbedingt www.igpoty.com, um die gesamte Vielfalt der ausgezeichneten Werke der verschiedenen Kategorien wie „Beautiful Garden”, „Breathing Spaces”, „The Beauty of Plants”, „Trees, Woods & Forests”, „7IM Abstract Views”, „PMC Plants & Planet” oder „Wildlife in the Garden”.

International Garden Photographer of the Year 2025: Siegerbilder