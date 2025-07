Blumen haben seit jeher eine besondere Wirkung auf uns. Ihre Pracht und Vielfalt ziehen uns in ihren Bann und können große Gefühle in uns auslösen. Die Kunstausstellung „Blumenreich” in Düsseldorf entführt uns in die Flora-Welt der Kunstfotografie.

Die Ausstellung „Blumenreich“ präsentiert verschiedene Positionen zum Thema Florales in der Kunstfotografie. Mit ihrer Pracht und Vielfalt ziehen Blumen uns seit jeher in ihren Bann und ihr Anblick kann starke Emotionen auslösen. So kommt ihnen sowohl für uns persönlich als auch gesellschaftlich in der Kulturgeschichte seit Jahrhunderten eine große Bedeutung zu. Ob in Politik und Kultur, in Mythologie und Religion: Die Sinnbilder der Blume wandeln sich regional und über die Jahrhunderte fortwährend, indem die Menschen ihnen immer wieder neue Bedeutungen zuschreiben. Die enorme Vielfalt an Formen und Farben lässt die Blume zur Inspirationsquelle für künstlerische Auseinandersetzungen werden. Kunst und Naturwissenschaft haben sich dabei stets gegenseitig inspiriert. Die Ausstellung zeigt die enge Verbindung der beiden Disziplinen auf: Während die Naturwissenschaften sich vor allem der präzisen, aber auch kunstvollen Forschungsillustrationen bedienen, reflektieren Künstler:innen das Verhältnis von Kunst, Natur und Wissenschaft und zelebrieren die Vielfalt der Blume.

Ausstellung Blumenreich: Ausgewählte Werke