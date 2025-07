World Press Photo Yearbook 2025: Bilder, die die Welt beschreiben

Die diesjährigen Gewinner repräsentieren die besten der 59.320 Fotos von 3.778 Fotografen aus 141 Ländern, die für den Wettbewerb 2025 eingereicht wurden. Sie zeigen Bilder des Kampfes und des Trotzes, aber auch der menschlichen Wärme und des Mutes – visuell beeindruckende Arbeiten, die Betrachtende tiefer in die Geschichten hinter den Nachrichten hineinziehen. Das Preisträgerfoto des Jahres und damit das Titelbild des Jahrbuchs 2025 ist ein Foto der palästinensischen Fotografin Samar Abu Elouf, das sie für die New York Times aufgenommen hat und das einen kleinen Jungen – Mahmoud Ajjour – zeigt, der auf der Flucht vor einem israelischen Angriff in Gaza schwer verletzt wurde. Neben diesem und vielen weiteren prämierten Fotos würdigt das World Press Photo Yearbook 2025 außerdem das 70-jährige Jubiläum der Stiftung, so dass das Buch auch viele Gewinnerfotos aus der Vergangenheit enthalten wird.