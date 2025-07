Mehr Möglichkeiten beim Filmen

In Sachen Video hat Nikon bei der Z5II ebenfalls nachgelegt. Wie schon die Z5 beherrscht auch die neue Z5II 4K(UHD)-Aufnahmen mit 3.840 × 2.160 Pixeln. Neu ist, dass neben 4K/30p auch 4K/60p möglich ist, allerdings mit einem gecroppten Bildausschnitt. Sowohl 4K/30p als auch 4K/60p werden als H.265-Dateien mit 8 oder wahlweise 10 Bit gespeichert. Darüber hinaus ist die Z5II die erste Kamera der Z-Serie, die N-RAW-Videos (NEV) mit 12 Bit Farbtiefe direkt auf eine eingelegte SD-Karte aufzeichnen kann. Ein externer Videorecorder ist also nicht nötig. Wer in Full HD filmt, kann Zeitlupen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde umsetzen. Darüber hinaus unterstützt die Kamera N-Log für einen hohen Dynamikumfang von 13+ Blendenstufen in der Nachbearbeitung. Praktisch ist auch die Hi-Res-Zoom-Funktion, die bei Aufnahmen in Full HD einen digitalen zweifachen Zoom ermöglicht – selbst beim Einsatz einer Festbrennweite.

Zugriff & flexible Tasten

Die Nikon Z5II bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Tastenbelegung. Zwei gut erreichbare Funktionstasten befinden sich auf der Vorderseite neben dem Objektivanschluss. Sie lassen sich bequem mit den Fingern der rechten Hand bedienen. Im Test war die untere Taste beispielsweise so belegt, dass sich durch gleichzeitiges Drehen der vorderen und hinteren Einstellräder der Fokusmodus und die AF-Messfeldsteuerung anpassen ließen. Die obere Funktionstaste öffnete direkt das Menü für den Weißabgleich. Es gibt auch separate Tasten für den ISO-Wert, den Serienbildmodus bzw. den Selbstauslöser sowie für den Start der Videoaufnahme. Alle Bedienelemente lassen sich bei Bedarf im Menü individuell belegen. Zusätzlich gibt es eine eigene Picture-Control-Taste, über die sich Nikons Farbprofil-Presets direkt ansteuern lassen. Positiv aufgefallen ist uns außerdem, dass sich die Info-Anzeige auf dem Display beim Fotografieren im Hochformat automatisch mitdreht.

Nikon Imaging Cloud

Die Z5II unterstützt die Nikon Imaging Cloud. Nach dem Hochladen können Bilder 30 Tage lang in einem nicht begrenzten Cloud-Speicher abgelegt werden. Darüber hinaus bietet die Nikon Imaging Cloud abwechslungsreiche „Bildrezepte” mit Aufnahmetipps zum Download. Wahlweise können auch eigene Bildrezepte angelegt werden. Wenn die Nikon Imaging Cloud über das Kameramenü mit der Z5II verbunden wird, überprüft sie zudem, ob neue Firmware-Updates zur Verfügung stehen, und kümmert sich automatisch um deren Installation. Nikon bietet auf seiner Homepage ein hilfreiches Erklärvideo, das Schritt für Schritt durch die Einrichtung führt. Alternativ können auch Clouds von Drittanbietern wie Dropbox, Google Drive und Microsoft OneDrive eingebunden werden.