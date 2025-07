Steigendes Wohlbefinden durch Fotografie: In der KW 28 präsentiert sich die gesamte Bilderwelt. Eine Studie fand heraus, dass allein das Ansehen von Fotos zu einem wohlig warmen Gefühl führen kann. Auch werden wieder vermehrt spiegellose Kameras gekauft, was die Beliebtheit des schönsten Hobbys der Welt unterstreicht. Midjourney möchte sich nun in der Videobranche etablieren und plant unter anderem eine kreative Roadmap, um promptgestützte Videos zu erstellen. Die Imaging Business News der KW28/25– kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW28/25

Fotos schauen macht glücklich

Wer einen positiven Stimmungs-Booster sucht, sollte Kunst bzw. Fotografien anschauen. Sagt eine neue Studie. Die Forscherin MacKenzie Trupp von der Universität Wien fasst insgesamt 38 Studien zusammen, um herauszufinden, welche psychologischen Prozesse beim Kunstgenuss zu mehr Wohlbefinden führen können. „Kunst wird oft als Luxus angesehen, aber unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Betrachten von Kunst das Wohlbefinden erheblich fördern kann“, sagt Trupp. Sie bestätigt mit ihrer im „Journal of Positive Psychology“ veröffentlichten Metastudie, dass Kunst „glücklich macht“. Vor allem fünf Mechanismen beeinflussen die psychische Verfassung: Kunst aktiviert kognitive Effekte, die das Gedächtnis ankurbeln und die Aufmerksamkeit erhöhen. Sie kann eine soziale Komponente haben, denn durch gemeinsames Erleben wird das Gefühl von Einsamkeit verringert. Emotionen werden aktiviert, Empathie gesteigert, Neugier geweckt. Kunstbetrachtung gibt sogar ein Gefühl von Sinnhaftigkeit. Die Forschenden aus Wien sehen in der Kunst daher ein kostengünstiges Mittel zur Unterstützung der psychischen Gesundheit. Fotografie als Therapie – ein überaus spannendes Forschungsfeld.

https://medienportal.univie.ac.at

Kompakt und Spiegellos im Steigflug

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 stiegen die weltweiten Lieferungen von Kompaktkameras auf 116,9 Prozent des Vorjahreszeitraums, während die Zahlen für spiegellose Kameras im gleichen Zeitraum um 122,3 Prozent stiegen, so die CIPA.

Im Mai 2025 wurden weltweit 619.682 Kameras ausgeliefert. Für das Wachstum der Auslieferungen spiegelloser Kameras, so die CIPA(News dazu auf PhotoScala), könnte es eine Reihe verschiedener Gründe geben. Möglicherweise widmen sich insgesamt mehr Menschen dem Hobby (oder Beruf) der Fotografie, oder die neuesten Fortschritte im Bereich der spiegellosen Kameras haben mehr Fotografen dazu veranlasst, ihre aktuellen Systeme aufzurüsten. Eine weitere Möglichkeit ist, dass der seit einigen Jahren anhaltende Trend zu Kompaktkameras Neueinsteigern das Hobby Fotografie nähergebracht hat und diejenigen, die vor einigen Jahren Kompaktkameras gekauft haben, nun zu fortgeschritteneren Systemen wechseln.

Ein weiterer interessanter Trend aus den CIPA-Daten ist, dass spiegellose Kameras mit Sensoren, die kleiner als Vollformatsensoren sind, 121,1 Prozent der Zahlen des Vormonats ausmachen, während Vollformatsensoren und größere Sensoren leicht auf 96,6 Prozent der Verkaufszahlen des Vormonats zurückgegangen sind. Kameras mit kleineren Sensoren scheinen von Monat zu Monat zu wachsen. Spiegellose Kameras mit kleineren Sensoren sind eine hervorragende Alternative zu Kompaktkameras und günstiger als Vollformatmodelle.

https://www.cipa.jp

Wohin reist Midjourney?

Midjourney will Video neu denken – mit einer kreativen Roadmap, die Visionen statt fertiger Features liefert. Geplant sind unter anderem Prompt-gesteuerte Animationen, eine eigene Timeline, Audiointegration und ein Style-Freeze für konsistente Looks. Vieles ist noch im Ideenstadium, aber klar ist: Midjourney will mehr sein als ein Text-zu-Video-Tool – eher ein kreatives Studio für KI-gestützte Bewegtbildproduktion. Wo die Reise hin geht, haben unsere Kollegen von AI Imagelab untersucht.

https://www.ai-imagelab.de