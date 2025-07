„Camera Verify” von Sony: Beta-Version zur Authentifizierung von Kameras für Bild- und Nachrichtenagenturen

Beta-Version ermöglicht externe Weitergabe von Informationen zur Bildauthentifizierung über eine spezielle URL

Sony präsentiert die Beta-Version von „Camera Verify“, der Lösung zur Authentifizierung von Kameras. Mit der neuen Version kann die externe Weitergabe von Informationen zur Bildauthentifizierung nun über eine spezielle URL erfolgen. Diese Funktion soll Bild- und Nachrichtenagenturen dabei unterstützen, die wachsende Herausforderung beim Authentifizieren digitaler Bilder im KI-Zeitalter zu bewältigen.

Weil KI-generierte und manipulierte Inhalte immer ausgefeilter werden, ist der Bedarf an vertrauenswürdigen, überprüfbaren Bildern größer denn je, insbesondere für Medienprofis. Die Camera Authenticity Solution von Sony wurde entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Dabei werden C2PA-Signaturen (Coalition for Content Provenance and Authenticity)1 und die proprietären 3D-Tiefeninformationen von Sony direkt zum Zeitpunkt der Aufnahme in das Bild eingebettet.

Verifizierung via verlässlicher URL

Diese Lösung speichert C2PA-Digitalsignaturen und die proprietären 3D-Tiefeninformationen von Sony zum Zeitpunkt der Aufnahme in der Kamera, sodass die Authentizitätsinformationen des Bildes auf der Bildvalidierungswebsite2 überprüft werden können. Mit der neu hinzugefügten Funktion „Camera Verify“ (Beta) können Nachrichtenagenturen nun externe URLs für Bilder mit eingebetteten digitalen Signaturen herausgeben. So können Dritte die Verifizierungsergebnisse über zuverlässige URLs einsehen, die direkt von der Verifizierungswebsite3 ausgegeben werden. Mit dieser Funktion können Organisationen bestimmte Authentizitätsmerkmale auswählen, die während des Veröffentlichungs- und Verbreitungsprozesses von Inhalten geteilt werden sollen. Das beschleunigt das Veröffentlichen glaubwürdiger und überprüfbarer Inhalte.

Darüber hinaus kann die Digital Signature License, mit der digitale Signaturen direkt in mit unterstützten Sony-Kameras aufgenommene Bilder eingebettet werden, über die Creators’ Cloud-Website erworben werden – das erweitert die Zugänglichkeit für mehr Fachleute4.

Sony plant, die Unterstützung für Videoinhalte nach Herbst 2025 im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für die Förderung vertrauenswürdiger digitaler Medien auszuweiten. Neben seinen Aktivitäten im C2PA-Lenkungsausschuss ist Sony bestrebt, die Zuverlässigkeit von Inhalten im Medienbereich weiter zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.sony.net