„The North American Indian“ von Edward S. Curtis (1969-1952) ist ein beeindruckender Bildband, der die Vielfalt und Würde der indigenen Völker Nordamerikas zeigt.

Edward S. Curtis’ Bildband „The North American Indian. Complete“ Portfolios ist ein monumentales Werk, das die indigenen Völker Nordamerikas in ihrer beeindruckenden Vielfalt und Würde festhält.

Über drei Jahrzehnte reiste Curtis für das Werk durch den gesamten nordamerikanischen Kontinent, um Stammesmitglieder in traditionellen Gewändern, bei rituellen Zeremonien und im Alltag zu porträtieren. Sein Ziel war es, eine Kultur zu dokumentieren, die er als vom Verschwinden bedroht betrachtete. Während drei Jahrzehnten war er in allen Regionen des Kontinents unterwegs, in jedem Terrain und bei jedem Wetter, bei 50 Grad Hitze in der Mojave-Wüste oder 20 Grad Kälte in der Arktis, zu Fuß, mit Pferd, Wagen, Esel, Boot, Zug oder später auch mit dem Auto. Über 40.000 Fotos sind in dieser Zeit entstanden – und über 700 dieser Fotografien lassen sich in dem Bildband bestaunen.

„The North American Indian. Complete Portfolios“ ermöglicht es nun, das Gesamtwerk zu erleben. Die aufwendig reproduzierten Fotogravuren und Begleittexte bringen die Ästhetik und das Ethos der damaligen Zeit eindrucksvoll zur Geltung. Curtis’ Werk ist zweifellos ein künstlerisches Meisterstück, das bis heute Fotografen inspiriert. Die humanistische Grundbotschaft seiner Bilder ist höchst aktuell: Ein friedliches Miteinander und dass die Überwindung von Vorurteilen stets möglich ist, wenn man bereit ist, in der Begegnung mit dem Fremden stets das Verbindende zu suchen. Dieser Bildband ist daher nicht nur für Freunde der analogen Fotografie einen Blick wert, sondern auch für alle, die sich für das kulturelle Erbe der indigenen Völker Nordamerikas interessieren.

Edward S. Curtis: The North American Indian. Complete Portfolios: Blick ins Buch