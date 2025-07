Aus über 90 Ländern haben Künstler ihre Werke eingereicht, um an der Ocean Art 2024 teilzunehmen, die die Visionen und das Talent von Unterwasserfotografen auf der ganzen Welt würdigt. Wir zeigen euch einige der Siegerbilder.

Der Ocean Art 2024 hat die weltweit besten Unterwasserfotografen zusammengebracht, und die Ergebnisse sind atemberaubend. Der Wettbewerb mit Teilnehmern aus über 90 Ländern bietet nicht nur eine Bühne für technische Perfektion, sondern auch für kreative Höchstleistungen und ein starkes Engagement für den Umweltschutz. Die Gewinnerbilder reichen von faszinierenden Makroaufnahmen wie frisch geschlüpften Meeresbewohnern bis zu spektakulären Weitwinkelszenen, die die Dramatik der Unterwasserwelt einfangen. Das Siegerbild von Eduardo Labat zeigt Weißspitzen-Riffhaie in einer synchronisierten „Tanzperformance“ in Schwarz-Weiß. Die Gewinnerbilder rufen nicht nur Bewunderung hervor, sondern erinnern auch an die Dringlichkeit des Meeresschutzes. Im Folgenden präsentieren wir euch unsere Favoriten aus dem Wettbewerb. Alle Gewinnerbilder und lobenden Erwähnungen könnt ihr unter uwphotographyguide.com bestaunen.

Ocean Art 2024: Ausgewählte Siegerbilder