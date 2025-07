75 Years Atlantic Records: Ein Bildband voller Musikgeschichte

Diese ultimative Chronik des 1947 von Ahmet Ertegun und Herb Abramson gegründeten New Yorker Plattenlabels Atlantic Records enthält Fotos einiger der weltbesten Fotografen aller Zeiten. Vonon Bruno Mars bis hin zu den Rocklegenden Led Zeppelin 75 Jahre Atlantic Records sind alle dabei. Wir haben einen Blick in den Bildband geworfen.

Der Bildband 75 Years of Atlantic Records entführt Musikliebhaber auf eine visuelle Reise durch die beeindruckende Geschichte des legendären Plattenlabels. Von Soul-Größen wie Aretha Franklin und Ray Charles über Rock-Ikonen wie Led Zeppelin bis hin zu modernen Stars wie Bruno Mars und Lizzo – das Buch vereint Aufnahmen weltbekannter Fotografen wie Annie Leibovitz und David LaChapelle. In intimen Porträts, legendären Konzertmomenten und seltenen Studioaufnahmen wird die Vielfalt und Bedeutung von Atlantic Records lebendig. Ergänzt durch informative Texte renommierter Autoren und ein Vorwort von Bruno Mars, beleuchtet der Bildband nicht nur die Stars, sondern auch die kreativen Köpfe hinter dem Erfolg des Labels. 75 Years of Atlantic Records ist eine inspirierende Fundgrube für alle, die sich für großartige Fotografie und legendäre Musik begeistern.

75 Jahre Atlantic Records: Ein Blick in den Bildband