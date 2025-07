Folkwang Preis Gala 2025: Eine Bühne für künstlerische und wissenschaftliche Exzellenz

Zehn Auszeichnungen in den Sparten Musik, Darstellende Kunst, Jazz, Musikwissenschaft und Gestaltung, sowie Theorie und Geschichte der Fotografie und drei Sonderpreise bei feierlicher Folkwang Preis Gala vergeben

Mit zehn Folkwang Preisen wurden diesen Sommer Folkwang Studierende für ihre herausragenden künstlerischen Arbeiten geehrt. Am gestrigen Sonntag, den 29. Juni, nahmen die Preisträger*innen ihre Auszeichnungen und Urkunden in der Neuen Aula von Holger Zebu Kluth, Rektor der Folkwang Universität der Künste, und Henning R. Deters, Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Folkwang Universität der Künste e. V. (GFFF), sowie in Anwesenheit von Thomas Kufen, Oberbürgermeister der Stadt Essen, entgegen. Für besondere Momente sorgten die für den Abend zusammengestellten musikalischen Darbietungen und Präsentationen.

Mit der traditionsreichen Auszeichnung reihen sich die frisch geehrten Studierenden in die Riege berühmter Preisträger*innen ein, die einst an der Folkwang Universität der Künste ihren Abschluss gemacht haben – ob Pina Bausch in der Kategorie Tanz (1958) oder Fotojournalist Guido Mangold (1960) in der Sparte Fotografie. Die Folkwang Preise in unterschiedlichen Sparten werden gestiftet von der GFFF, die sich seit 75 Jahren der Förderung von Folkwang Studierenden verschrieben hat. Der 1958 initiierte Folkwang Preis ist ein zentraler Förderbaustein und bedeutende Auszeichnung für Studierende mit herausragenden Leistungen. Über die Vergabe entscheidet eine Wettbewerbsjury.

Im Zuge der Folkwang Preise wurden auch drei Sonderpreise vergeben: der Ingrid Girardet Förderpreis für junge Talente, der Dr. Alfred Hoff Sonderpreis zur Förderung junger Pianisten sowie der Tanzpreis der Josef und Else Classen Stiftung.

Stimmen zur Folkwang Preis Gala 2025

Henning R. Deters _ Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Folkwang Universität der Künste e. V. (GFFF)

„Ich bin begeistert über die exzellenten künstlerischen und wissenschaftlichen Beiträge aus verschiedenen Disziplinen, die auf der Bühne zusammenkommen und diese Gala zu einem echten Ereignis machen. Durch das große öffentliche Interesse in Essen und in der Region werden die Leistungen der ausgezeichneten Studierenden zusätzlich gewürdigt. Gleichzeitig wird damit die wichtige Rolle der Künste für die Gesellschaft unterstrichen. Das bestätigt unsere Arbeit seit mittlerweile 75 Jahren.“

Thomas Kufen _ Oberbürgermeister der Stadt Essen

„Die Folkwang Preis Gala ist ein beeindruckendes Schaufenster für die künstlerische Exzellenz, die in Essen zuhause ist. Sie zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig, innovativ und gesellschaftlich relevant die Arbeiten junger Künstlerinnen und Künstler unserer Stadt sind. Mein Dank gilt insbesondere der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Folkwang Universität der Künste e.V., die sich seit Jahrzehnten mit großem Engagement für diese besonderen Auszeichnungen einsetzt, aber natürlich auch den weiteren Unterstützern sowie den Künstlerinnen und Künstlern, die mit ihren Arbeiten immer wieder aufs Neue beeindrucken.“

Holger Zebu Kluth _ Rektor der Folkwang Universität der Künste

„Ich beglückwünsche die Gesellschaft der Freunde und Förderer der Folkwang Universität der Künste e.V. zu ihrem 75. Jubiläum. Ich bin beeindruckt, dass die Gründerinnen und Gründer bereits 1950 die große Relevanz der Künste für eine Gesellschaft erkannt und für unterstützungswürdig befunden haben. Ein Engagement, das auch heute und in Zukunft eine hohe Relevanz hat, und das unsere Studierenden aller Disziplinen Musik, Theater, Tanz, Gestaltung und Wissenschaft in ihrem künstlerischen Selbstverständnis bestärkt.“

Alle Preisträger*innen 2025 im Überblick:

In diesem Jahr wurde der jeweils mit 2.000 Euro dotierte Folkwang Preis vergeben an:

In der Sparte Musik

_Yilin Han & Piotr Motyka (Akkordeon | Klasse Prof. Mie Miki)

_Davidoff Trio um Johannes Wendel (Violine), Christoph Lamprecht (Violoncello), Yona Sophia Jutzi (Klavier) | Klasse Prof. Thomas Hoppe

In der Sparte Darstellende Kunst

_Charlie Wyrsch (Physical Theatre)

_Anna Donosa-Danila, Albert Gaßmann, Merlin Hellenkamp, Lino Kalich, Timm Moritz Marquardt, Katalin Rohse (Musical)

In der Sparte Jazz

_Noah Reis Ramma (Klavier | Klasse Prof. Martin Sasse)

_Carlotta Ribbe (Vibraphon | Klasse Stefan Bauer)

In der Sparte Musikwissenschaft

_Philipp Lojak (M.A. Musikwissenschaft | Konzert- und Musiktheaterdramaturgie)

In der Sparte Gestaltung

_Zeynep Deliömeroglu (Industrial Design)

_Kadji Elisabeth Hänisch (Kommunikationsdesign)

_Alexander Lackmann (Fotografie)

Gisèle-Freund-Preis für Theorie und Geschichte der Fotografie

_Malte Radtki (M.A. Photography Studies and Research)

Die diesjährigen Träger*innen der mit jeweils 1.000 Euro dotierten Sonderpreise sind:

Ingrid Girardet Förderpreis für junge Talente

_Uljana Katushonak (Violine | Klasse Prof. Alissa Margulis)

Dr. Alfred Hoff Sonderpreis zur Förderung junger Pianisten

_Hong-Wei Lee (Klavier | Klasse Kai Schumacher)

Tanzpreis der Josef und Else Classen Stiftung

_Sanne Vree (B.A. Tanz)