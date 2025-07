Der Travel Photographer of the Year (TPOTY) vermittelt auch 2024 wieder fantastische Blicke in ferne Länder und fremde Kulturen – und sorgt bei uns in der Redaktion für ordentlich Fernweh. Die atemberaubenden Siegerbilder zeigen wir euch hier.

Die TPOTY Awards 2024 präsentieren atemberaubende Bilder, die die Welt in ihrer ganzen Vielfalt zeigen – von eindrucksvollen Porträts über atmosphärische Landschaften bis hin zu kraftvollen Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Die diesjährigen Teilnehmer:innen kommen aus über 150 Ländern. Besondere Anerkennung fanden sowohl etablierte Profis als auch vielversprechende Nachwuchstalente. Die höchste Auszeichnung und Titelträgerin als Travel Photographer of the Year ging an Piper Mackay aus den USA, die mit ihren einzigartigen Infrarotaufnahmen beeindruckte. Ihre detailreichen Porträts afrikanischer Frauen sowie ihre atmosphärischen Giraffen-Bilder aus Kenia fangen die Magie der Savanne auf außergewöhnliche Weise ein. Die preisgekrönten Bilder zeigen, wie Reisefotografie einzigartige Momente einfängt, Geschichten erzählt und die Welt mit einer neuen, kreativen Perspektive erlebbar macht. Auch die Bilder der jüngsten Fotografen können sich sehen lassen: Der 12-jährige Leonardo Murray hat mit seiner atemberaubenden Landschaftsaufnahme der namibischen Wüste den Titel „Young POTY 2024” gewonnen. Wir können dir hier nur eine kleine Auswahl Gewinnerbeiträge zeigen – alle weiteren kannst du aber in der Online-Galerie auf tpoty.com bewundern.

Travel Photographer of the Year 2024: Siegerbilder