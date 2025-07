Die TAMRON G2 Trinity1 ist komplett, TAMRON präsentiert das neue Ultra-Weitwinkel-Zoom 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 für spiegellose Vollformatkameras für Sony E-mount und Nikon Z mount

Tamron Co., Ltd. (Präsident & CEO: Shogo Sakuraba; Hauptsitz: Saitama City, Japan; „TAMRON“), ein führender Hersteller optischer Systeme für vielfältige Anwendungen, kündigt die Markteinführung des neuen 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 (Modell A064) an – ein lichtstarkes Ultra-Weitwinkel-Zoomobjektiv für spiegellose Vollformatkameras mit Sony E-Mount (ab 31. Juli 2025) sowie Nikon Z-Mount (ab 22. August 2025).

PRODUKTNAME GEPLANTER VERKAUFSSTART 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 (Modell A064) Für Sony E-mount, Nikon Z mount 31. Juli 2025 (Sony E-mount) 22. August 2025 (Nikon Z mount)

Aufbauend auf dem Erfolg des vielfach ausgezeichneten TAMRON 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Modell A046) präsentiert sich die zweite Generation als weiterentwickeltes 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 (Modell A064). Bei erweitertem Zoombereich bleibt das Objektiv dennoch kompakt und leicht – und bietet eine nochmals gesteigerte Abbildungsleistung. Die Autofokusleistung wurde deutlich verbessert, zudem wurde das Objektivdesign an die aktuelle TAMRON-Designsprache angepasst und die Bedienbarkeit optimiert. Darüber hinaus ist das Objektiv mit der Software TAMRON Lens Utility™ kompatibel, mit der sich praktische Funktionen für Foto- und Videoaufnahmen individuell anpassen lassen.

Mit der bewährten Mobilität und Vielseitigkeit seines Vorgängers eröffnet das 16-30mm F/2.8 G2 neue kreative Möglichkeiten. Erleben Sie die einzigartigen gestalterischen Ausdrucksformen, die nur ein lichtstarkes Ultra-Weitwinkelobjektiv bieten kann. Mit der Markteinführung des 16-30mm F/2.8 G2 ist die lichtstarke G2-Zoom-Trilogie, die sogenannte „Daisangen2“, nun komplett¹. Gemeinsam mit dem Standardzoom 28-75mm F/2.8 G2 (Modell A063) und dem Telezoom 70-180mm F/2.8 G2 (Modell A065) deckt sie den äußerst vielseitigen Brennweitenbereich von 16 mm bis 180 mm ab – ideal für nahezu jede Aufnahmesituation. Erleben Sie die perfekte Kombination aus Leistung und Funktionalität – für professionelle Ergebnisse auf einem neuen Niveau

Produktmerkmale

Weiterentwicklung der G2-Serie: Das neue Ultra-Weitwinkel-Zoom 16-30mm F/2.8 G2 Erweiterter Bildwinkel für kreative Landschafts- und Street Fotografie. Leicht, kompakt und für maximale Mobilität konzipiert. Ideal für Reisen, Alltagsfotografie und die Erstellung von Videoinhalten Überragende optische Leistung mit hoher Auflösung, erfasst feinste Details in Landschaften und Architektur und erzeugt ein schönes Bokeh Leiser, präziser Hochgeschwindigkeits-Autofokus – ideal auch für bewegte Motive Vielseitige Nahaufnahmefähigkeiten, ideal für Tabletop- oder Indoor-Aufnahmen Kompatibel mit der TAMRON Lens Utility™ Software Hoher Bedienkomfort durch ergonomisches Design

- Verbesserte Gehäuseoberfläche

- Zoom- und Fokusring mit optimierter Griffigkeit und sanfterem Bediengefühl

Einheitliche Filtergröße von 67 mm Komplette G2 Trinity, „Daisangen“ Wetterfeste Objektivkonstruktion und Fluorbeschichtung

1 Für Nikon Z mount sind – Stand Juni 2025 – nur das 16-30mm F/2.8 G2 und das 28-75mm F/2.8 G2 verfügbar.

2 Der Begriff „Daisangen“ stammt ursprünglich aus dem japanischen Mahjong-Spiel und bezeichnet dort ein seltenes Gewinnerblatt, bestehend aus drei vollständigen Drachen-Sets. In Anlehnung daran beschreibt die Fotoindustrie in Japan mit „Daisangen-Objektive“ eine klassische Kombination aus drei lichtstarken Zoomobjektiven – Weitwinkel, Standard und Tele – mit durchgehender Lichtstärke F/2.8 über den gesamten Brennweitenbereich.

Spezifikationen

Modell : A064 Brennweite : 16-30mm Maximale Blendenöffnung : F2.8 Blickwinkel (diagonal) : 107°2′- 71°35′(für spiegelloses Vollbildformat) Optische Konstruktion : 16 Elemente in 12 Gruppen Minimaler Objektabstand : 0.19m / 7.5in (WIDE), 0.3m / 11.8in (TELE) Max. Vergrößerungsverhältnis : 1:5.4 (WIDE) / 1:7 (TELE) Filter Größe : φ67mm Maximaler Durchmesser : φ74.8mm Länge* : 101.8mm (4in) für Sony E-mount 103.9mm (4.1in) für Nikon Z mount Gewicht : 440g (15.5oz) für Sony E-mount 450g (15.9oz) für Nikon Z mount Blendenlamellen** : 9 (runde Blendenlamellen) Minimale Blende : F16 Standard-Zubehör : Tulpenförmige Streulichtblende, vorderer- und hinterer Objektivdeckel Verfügbare Anschlüsse : Sony E-mount, Nikon Z-Mount

* Die Länge ist der Abstand zwischen dem vorderen Ende des Objektivs und der Objektivanschlussfläche.

** Die kreisförmige Blende bleibt bis zu zwei Blendenstufen abblenden nahezu perfekt rund.

Spezifikationen, Aussehen, Funktionen usw. können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Dieses Produkt wird auf der Grundlage der Spezifikationen des E-Mount entwickelt, hergestellt und verkauft, die von der Sony Corporation im Rahmen der Lizenzvereinbarung mit der Sony Corporation offengelegt wurden.

Dieses Produkt wird im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit der Nikon Corporation entwickelt, hergestellt und verkauft.

