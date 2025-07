Live-Grauverlauf bis GND8

Durch den jetzt doppelt so großen internen Speicher kann die OM-1 Mark II mehr Bilder gleichzeitig verarbeiten, was neue und verbesserte Aufnahmefunktionen mit sich bringt. So ist die OM-1 Mark II zum Beispiel die erste spiegellose Systemkamera, die einen per Software berechneten Grauverlaufsfilter live auf dem Display oder im Sucher anzeigt und direkt auf die Aufnahme anwendet. Das klappt richtig gut, wie unser Praxistest ergab. Ist die Funktion „Live GND Aufnahme“ im Menü aktiviert, wird auf dem Display eine Linie angezeigt, die den Übergang des Grauverlaufs markiert. Diese Linie lässt sich per Touchscreen und über die Einstellräder so lange beliebig im Bild verschieben und drehen, bis der Verlauf ideal auf das anvisierte Motiv abgestimmt ist. Damit gehört die Zeit, in der man Grauverläufe über Rechteckfilter vor dem Objektiv hin- und herschiebt, ein Stück weit der Vergangenheit an. Die OM-1 Mark II bietet Verlaufsstärken mit GND2, GND6 und GND8, die einer Abdunklung um ein bis drei Blendenstufen entsprechen. Auch die Verlaufsart ist variabel. So können Landschaftsfotografen zwischen einem weichen, einem mittleren und einem harten Verlauf wechseln. Müsste man dafür normalerweise den haptischen Filter vor dem Objektiv wechseln, gelingt dieser Schritt mit der neuen Funktion der OM System OM-1 Mark II in nur wenigen Sekunden.

Auch der bereits von der Vorgängerin bekannte Live-ND-Filter erhält ein Upgrade. Durch die größere Speicherkapazität ermöglicht das neue Flaggschiff eine Abdunklung um jetzt sieben Blendenstufen (ND128).

Verbesserter Autofokus und längere Serienbildfolgen

Die rundum gemäß IP53 gegen Staub und Spritzwasser geschützte OM-1 Mark II wurde gezielt auf Wildlifefotografen zugeschnitten und kann mit Optimierungen beim AF-System und beim Serienbildmodus punkten. Der Autofokus arbeitet mit einer KI-basierten Motiverkennung, die eine noch höhere Genauigkeit erreichen soll. Im Praxistest hat uns vor allem die schnelle und treffsichere Augenerkennung bei Vögeln begeistert. Bei Menschen erkennt der AF neben Augen und Gesichtern nun auch den Körper, falls die beiden erstgenannten nicht eindeutig zu erkennen sind. Das kann etwa bei einem Motorradhelm der Fall sein.

Um bei der Aufnahme von Tieren und anderen actionreichen Motive keinen wichtigen Augenblick zu verpassen, hat OM Digital Solutions außerdem die Bildfolgen im Serienbildmodus deutlich angehoben. Konnte die Vorgängerin OM-1 bei 50 Bildern pro Sekunde mit kontinuierlicher Fokus-Nachführung (AF-C) 97 RAW-Bilder in Folge aufnehmen, hält das neue Flaggschiff OM-1 Mark II die Geschwindigkeit bis zu 256 RAW-Bilder durch. Das entspricht einer rund 2,5-fachen Verlängerung der Aufnahmedauer. Die 50 Bilder pro Sekunde stehen allerdings nur mit einigen PRO-Objektiven wie zum Beispiel dem OM System M.Zuiko Digital ED 12–40 mm f/2,8 PRO II und dem M.Zuiko Digital ED 150–400 mm f/4,5 TC1.25X IS PRO zur Verfügung. Mit nicht kompatiblen Objektiven werden bis zu 25 Bilder mit AF-C ermöglicht. Auch die hohe Serienbildgeschwindigkeit mit satten 120 Bildern pro Sekunde mit einer Fokussierung auf dem ersten Bild (AF-S) steht nun mit 213 statt 97 RAW-Bildern in Folge über eine rund doppelt so lange Aufnahmedauer zur Verfügung.

Effektiver IBIS und High-Res-Bilder mit bis zu 80 Megapixeln

OMDS hat die 5-Achsen-Bildstabilisierung des Sensors (IBIS) aus der OM-1 weiter optimiert, sodass die OM-1 Mark II bereits 8,5 Blendenstufen ohne Sync-IS ausgleichen können soll – also ohne zusätzliche optische Stabilisierung im Objektiv. Dabei wird darauf verwiesen, dass dieser Wert mit dem M.Zuiko Digital ED 12–40 mm f/2,8 PRO II bei längster Brennweite erzielt wurde. Die Kompensation von ebenfalls 8,5 Blendenstufen mit Sync-IS wurden, laut Hersteller, mit dem M.Zuiko Digital ED 150–400 mm f/4,5 TC1.25X IS PRO bei kürzester Brennweite ermittelt. Da wir diese Objektive im Test nicht zur Hand hatten, haben wir die Stabilisierung mit dem M.Zuiko Digital ED 150–600 mm f/5,0–6,3 IS getestet und kamen auf rund sieben Blendenstufen bei längster und kürzester Brennweite. Man kommt also nicht mit jedem Objektiv an den Top-Wert heran – die Stabilisierungsleistung ist dennoch beachtlich. Darüber hinaus bringt der beweglich gelagerte Sensor die Möglichkeit mit, hochauflösende Aufnahmen mit 50 Megapixeln aus der Hand und mit 80 Megapixeln vom Stativ aufzunehmen. Dabei werden mehrere Bilder bei leicht versetzter Sensorposition aufgenommen und zu einer High-Res-Aufnahme verrechnet. Das Ergebnis kann als RAW-Bild mit einer Farbtiefe von 14-Bit ausgegeben werden.

Hochkant-Videos für Social Media

Wie ihre Vorgängerin filmt die OM-1 Mark II in Cinema4K-Auflösung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Zeitlupen sind in Full HD mit bis zu 240 Bildern in der Sekunde möglich. Neu hinzugekommen ist die Möglichkeit, im Hochformat zu filmen, um das Videomaterial optimal auf Social-Media-Plattformen am Smartphone wiedergeben zu können. Die effektive Bildstabilisierung greift hier ebenfalls sowohl im Quer- als auch im Hochformat. Zudem kann die OM-1 Mark II als Webcam für Livestreams eingesetzt werden, wobei die Auflösung auf 720p beschränkt ist.