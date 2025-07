FOTOGRAFIE er-LEBEN: Leica Akademie Deutschland auf dem Fotogipfel Oberstdorf 2025

Auch in diesem Jahr setzt die Leica Akademie Deutschland ein inspirierendes Zeichen auf Europas höchstem Fotofestival: Beim 13. Oberstdorfer Fotogipfel vom 2. bis 6. Juli 2025 zeigt sie unter dem Motto „FOTOGRAFIE er-LEBEN“ eine eindrucksvolle Auswahl fotografischer Arbeiten, die in Akademie-Workshops im In- und Ausland entstanden sind. Abgerundet wird das Programm mit einer Vielzahl von Fotoworkshops für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis.

Mitten im Herzen der Alpenregion lädt die Leica Akademie im Oberstdorf Haus Besucher*innen dazu ein, die Kraft und Vielfalt der Fotografie hautnah zu erfahren. Die gezeigten Werke spiegeln die kreative Auseinandersetzung mit dem Festivalthema „Wasser“ wider – mal poetisch, mal dokumentarisch, stets mit dem geschulten Blick durch die unverkennbare Leica Optik. Ergänzt wird die Ausstellung durch Arbeiten, die durch experimentelle Bildbearbeitung und eine eigene fotografische Handschrift überzeugen.

Was die Leica Akademie auszeichnet, ist der besondere Fokus auf persönliche Entwicklung und technische Exzellenz. Unter der Anleitung erfahrener Referent*innen lernen Teilnehmende in Workshops weltweit das fotografische Handwerk – von der klassischen Street Photography über die Kunst der Schwarzweiß-Fotografie bis hin zu eindrucksvollen Landschaftsaufnahmen.

Die Ausstellung in Oberstdorf gewährt Einblicke in diese kreative Reise und bietet Raum für Austausch, Inspiration und Begegnung. Sie richtet sich an alle, die Fotografie als Ausdrucksform entdecken oder weiterentwickeln möchten – unabhängig vom Erfahrungsgrad.

Die Leica Akademie Deutschland – eine Institution mit Geschichte

Seit über 90 Jahren begleitet die Leica Akademie ambitionierte Fotograf*innen auf ihrem Weg zum perfekten Bild. Als älteste Fotoschule ihrer Art verbindet sie fotografisches Wissen mit gestalterischer Freiheit.

Ausstellungsort:

Tourismus Oberstdorf

Oberstdorf Haus

Prinzregenten Platz 1

87561 Oberstdorf

www.fotogipfel-oberstdorf.de

100 Jahre Leica: Zeugin eines Jahrhunderts

Die Leica Camera AG zelebriert im Jahr 2025 das 100-jährige Jubiläum der Leica I. Sie wurde 1925 erstmals auf der Leipziger Frühjahrsmesse der Öffentlichkeit vorgestellt und übertraf als erste in Serie gefertigte Kleinbildkamera alle Erwartungen. Denn dank ihres kompakten und handlichen Formats eröffnete sie völlig neue fotografische Einsatzmöglichkeiten. Unter dem Motto „100 Jahre Leica: Zeugin eines Jahrhunderts“ feiert die Leica Camera AG rund um den Globus eben diese Kamera, die die Welt der Fotografie revolutionierte. Auf internationalen Veranstaltungen der Leica Länderorganisationen in den Metropolen Dubai, Mailand, New York, Shanghai und Tokio werden verteilt über das gesamte Jahr kulturelle Projekte und außergewöhnliche Produkt-Sondereditionen präsentiert. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet die Jubiläumswoche am Unternehmensstandort in Wetzlar im Juni. Hinzu kommen hochkarätige Ausstellungen im weltweiten Netzwerk der Leica Galerien mit Werken herausragender Fotografinnen und Fotografen.