Insta360 enthüllt den Flow 2: Erschwinglicher All-in-One Smartphone-Gimbal zur mühelose nContent-Erstellung

Wir freuen uns, den Insta360 Flow 2 offiziell auf den Markt zu bringen!

Eine erschwinglichere, creator-freundliche Weiterentwicklung des Gimbals, den wir über Jahre hinweg optimiert haben. Er eignet sich für alle, die eine Geschichte zu erzählen haben, sei es beim Spielen mit Kindern, bei Gruppen-Vlogs, Videoanrufen oder einfach bei einem ruhigen Solo-Trip.

Mit integrierter 3-Achsen-Stabilisierung, NFC-Aufnahme per Fingertipp, einem stabilen Selfie-Stick und Stativ, Deep Track 4.0, Multi-Personen-Tracking sowie Aktivem Zoom-Tracking in Kombination mit einem 10-Stunden-Akku: Der Flow 2 setzt weiterhin auf das, was Content Creator lieben – aber zu einem erschwinglicheren Preis als je zuvor.

„Beim Flow 2 setzen wir alles um, was wir aus der Entwicklung der Flow-Serie gelernt haben, und machen es damit vielen Menschen leichter, Content zu erstellen“, sagt JK Liu, Gründer von Insta360. „Speziell entwickelt, um das Aufnehmen mit dem Smartphone noch besser zu machen, strotzt er nur so vor Features und bleibt dabei dennoch mobil und benutzerfreundlich.“

Ein echter All-in-One-Begleiter

Der Flow 2 lässt sich so zusammenklappen, dass er bequem in deine Tasche passt, verfügt über einen integrierten Selfie-Stick, ein stabiles Metallstativ und einen 10-Stunden-Akku, mit dem du während der Aufnahme sogar dein Smartphone laden kannst.

Außerdem bietet der Flow 2 bei unterstützten Smartphones die NFC-Aufnahme per Fingertipp*, wodurch du den Bluetooth-Kopplungsprozess überspringen kannst und direkt zur Aufnahmeseite der Insta360 App gelangst. Tippe einfach auf dein Smartphone und das war’s!

Android-Nutzer können eine optionale Schnellstart-Einstellung in der Insta360 App vornehmen, sodass automatisch die native Smartphone-Kamera geöffnet wird, sobald du den Gimbal ausklappst.

Smarteres Tracking, flüssigere Aufnahmen

Das Herzstück des Flow 2 bildet unsere bisher intelligenteste Tracking-Technologie: Deep Track 4.0.

Die neueste Version unseres KI-Trackings bringt umfassende Verbesserungen bei der Erkennung von Motiven (selbst wenn diese durch Hindernisse verdeckt werden) und eine bessere Unterstützung für das Tracking ganzer Gruppen mit sich. Das funktioniert besonders gut, wenn du mit Freunden vloggst, eine Gruppenchoreografie aufnimmst oder eine Bühnenshow filmst, denn so kannst du sicherstellen, dass alle im Bild bleiben!

Außerdem gibt es das praktische Pro-Bildschirmraster, das Insta360’s Goldene-Schnitt-Technologie nutzt, um 9 einzigartige Blickwinkel zu ermöglichen (durch Antippen des Bildschirms positioniert der Flow 2 dein Motiv), damit du in jedem Szenario den perfekten Bildausschnitt findest.

Noch besser: Du kannst deinen Flow 2 über die Apple Watch oder ein zweites Smartphone fernsteuern. Das ist einfach perfekt für all die Momente, in denen die ganze Familie auf dem Bild sein möchte. Keine unangenehmen Situationen mehr, weil du Fremde um Hilfe bitten musst!

Max Richter, Mitbegründer und VP of Marketing, drückt es so aus: „Der Flow 2 ist eine aufregende Ergänzung unserer Gimbal-Produktpalette. Sein erschwinglicher Preis in Kombination mit vielen spannenden Features macht ihn zu einem alltagstauglichen Gimbal, der der Konkurrenz einiges voraus hat.“

Perfekt für Vlogs mit dem neuen Insta360 Mic Air

Wir haben das Vloggen mit Tools wie dem neuen Insta360 Mic Air für freihändige Audioaufnahmen vereinfacht, damit du klarere Voice-Overs oder Kommentare aufzeichnen kannst, egal ob du spazieren gehst, kochst oder ein Unboxing präsentierst.

In Kombination mit der neuen Teleprompter-Funktion in der Insta360 App gelingen dir ganz einfach perfekte Live-Kochdemos, Produktpräsentationen und vieles mehr! Nachdem du dein Skript geladen hast, läuft es durch, während du mit deiner Smartphone-Kamera aufnimmst.

Der Flow 2 enthält außerdem den KI-Tracker, der das Tracking von Motiven in Drittanbieter-Apps ermöglicht, die dies nicht von Haus aus unterstützen, was besonders für Android-Nutzer hilfreich ist und plattformübergreifende leistungsstarke Trackingmöglichkeiten bietet. Noch besser: Er verfügt über ein integriertes Spotlight für natürliche Aufnahmen selbst bei Nacht!

Wenn du mit dem Filmen fertig bist, kann die KI-gestützte Editing Suite dein Material auch automatisch schneiden und auf Hochglanz polieren!

Flow 2 vs. Flow 2 Pro: Was sind die Unterschiede?

Flow 2 und Flow 2 Pro haben die meisten der intelligenten Aufnahmefunktionen gemeinsam, aber der Flow 2 Pro bietet einige Hardware- und Design-Upgrades für Content Creator, die noch mehr wollen:

Feature Flow 2 Flow 2 Pro Deep Track 4.0 ✅ ✅ Pro-Bildschirmraster ✅ ✅ NFC-Kopplung ✅ ✅ KI-Tracker (für Drittanbieter-Apps) ✅ ✅ Integriertes Spotlight ✅ ✅ Insta360 Mic Air-Unterstützung ✅ ✅ Teleprompter-Modus ✅ ✅ Selfie-Spiegel ❌ ✅ Tracking-Ringlicht ❌ ✅ Transparentes Motorendesign ❌ ✅ Apple DockKit Natives Tracking ❌ ✅ Unbegrenztes 360°-Schwenk-Tracking ❌ (begrenztes Tracking) ✅ Freier Neigungsmodus ❌ ✅

Wenn du den fortschrittlichsten Smartphone-Gimbal auf dem Markt suchst, ist der Flow 2 Pro genau das Richtige für dich. Wenn du nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis suchst, ist der Flow 2 der Gimbal der Wahl.

Fürs echte Leben entwickelt

Bei der Entwicklung des Flow 2 hatten wir ein klares Ziel vor Augen: Wir wollten die leistungsstarken Tools, die Content Creator lieben, beibehalten, problematische Aspekte ausmerzen und den Preis erschwinglicher machen. Vom ersten Tippen bis zur letzten Bearbeitung ist alles auf einen flüssigen, leistungsstarken und benutzerfreundlichen Workflow ausgelegt.

Für alle, die beim Aufnehmen mit dem Smartphone möglichst flexibel sein wollen oder die auf ausgefeiltere Techniken wie Unbegrenztes 360°-Schwenk-Tracking oder Neigungsaufnahmen zurückgreifen möchten, ist der Flow 2 Pro die perfekte Wahl.

Der Flow 2 ist ab sofort erhältlich – zum Preis von 109,99 € im Standard Bundle oder 149,99 im KI-Tracker-Bundle. Beide Bundles können über den offiziellen Insta360 Store, Amazon und Händler weltweit bestellt werden.

*NFC-Kopplung wird von ausgewählten Smartphone-Modellen unterstützt. Weitere Informationen zur Kompatibilität findest du auf insta360.com.