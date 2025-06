Panasonic stellt umfangreiche Firmware-Updates für Kameras der LUMIX S-Serie vor

LUMIX S1RII, S1II und S1IIE werden durch leistungsstarke und branchenführende Funktionen verbessert

Panasonic kündigt eine Reihe neuer Firmware-Updates für seine Vollformatkameras LUMIX S1RII, S1II und S1IIE an, die das Hybrid-Aufnahmeerlebnis verbessern und die Funktionalität erweitern. Die neuesten FirmwareUpdates stehen ab dem 24. Juni 2025 kostenlos auf der LUMIX Global Customer Support Website zum Download bereit.

LUMIX S1RII Firmware Version 1.2 Updates

Erweiterte Aufnahmeformate

8.1K / 7.2K (3:2) Open Gate-Aufnahme und RAW-Datenvideo können über HDMI für externe Aufnahmen ausgegeben werden.

ARRI LogC3 wird mit dem DMW-SFU3A Software Upgrade Key (separat erhältlich) verfügbar sein und ermöglicht die Anpassung der Farben an die digitalen Kinokameras von ARRI1

Unterstützt HEIF-Aufnahmen im 4:2:0 10-Bit-Format.

Verbesserte Aufnahme-Hilfen

Die AF-Erkennung von Urban Sports wird zu den bestehenden Funktionen zur Erkennung von Augen, Gesichtern und Körpern hinzugefügt, um dynamische Bewegungen wie Breakdance, Skateboarding und Parkour präzise zu erfassen.

Die Optionen für das Bildseitenverhältnis werden von 10 auf 17 erweitert und ermöglichen die gleichzeitige Anzeige von bis zu drei Rahmen-Markierungen (Frame Marker).

Mit der Focus-Stacking-Funktion können Bilder, die an mehreren Fokuspositionen aufgenommen wurden, zu einem einzigen Bild mit großer Schärfentiefe und durchgängiger Schärfe zusammengefügt werden.

Erweiterte Workflow-Funktionen

Direkte Übertragungen von der CFexpress Typ B- oder SD-Speicherkarte auf eine externe SSD sind möglich und bieten mehr Workflow-Optionen und größere Flexibilität.

Unterstützt die Aufnahme von Proxy-Dateien auf der internen Speicherkarte während der Ausgabe von HDMI-RAW-Videodaten.

Unterstützt die Datenübertragung über Wi-Fi und kabelgebundenes LAN (USB-LAN-Konvertierung) mit Capture One

Kompatibel mit Timecode-Synchronisation über Bluetooth®

Die Konnektivität mit UVC/UAC-Geräten wird unterstützt.

Kompatibel mit DJI-Gimbals2 via Bluetooth®

HLG View Assist wird für genaue Gradations- und Belichtungskontrollen auf dem Monitor oder Sucher der Kamera sowie auf externen Monitoren, die HLG nicht unterstützen, verfügbar sein.

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten

Der Fokusring kann als Steuerring3 verwendet werden und ermöglicht die Zuweisung von Tastenfunktionen. Außerdem kann die Fokusdrehrichtung im MF-Modus ausgewählt werden

Die Farbe des AF-Rahmens kann zur besseren Benutzerfreundlichkeit aus 10 Farben ausgewählt werden

LUMIX S1II und LUMIX S1IIE Firmware Version 1.1 Updates

ARRI LogC3 wird mit dem DMW-SFU3A Software Upgrade Key (separat erhältlich) verfügbar sein und ermöglicht die Anpassung der Farben an die digitalen Kinokameras von ARRI1 .

Die Optionen für das Bildseitenverhältnis werden von 10 auf 17 erweitert und ermöglichen die gleichzeitige Anzeige von bis zu drei Rahmen-Markierungen (Frame Marker).

Die Farbe des AF-Rahmens kann zur besseren Benutzerfreundlichkeit aus 10 Farben ausgewählt werden

Mit der Focus-Stacking-Funktion können Bilder, die an mehreren Fokuspositionen aufgenommen wurden, zu einem einzigen Bild mit großer Schärfentiefe und durchgängiger Schärfe zusammengefügt werden

Unterstützt die Datenübertragung über Wi-Fi und kabelgebundenes LAN (USB-LAN-Konvertierung) mit Capture One

1 ARRI LogC3 ist ein von ARRI entwickeltes Log-Gamma, das in digitalen ARRI-Kameras verwendet wird. Bitte beachten Sie: Die ALEXA 35

verwendet ARRI LogC4. DMW-SFU3A Software Upgrade Key (separat erhältlich) ist erforderlich. Bei der LUMIX S1II/S1IIE kann ARRI LogC3

für 10bit-Aufnahmen im Videomodus verwendet werden.

2 Kompatible Modelle ab Juni 2025: RS 4 Mini

3 Kompatible Objektivmodelle ab Mai 2025: S-E2460, S-X50, S-R24105, S-R2060

* Capture One ist eine eingetragene Marke von Capture One A/S in der EU und anderen Ländern.

* ARRI ist eine eingetragene Marke der Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG.

https://www.panasonic.com/de/