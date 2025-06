Millionen für eine Kamera, Millionen gegen Bildfälschung: In der KW27 zeigt sich die Bandbreite der Imagingwelt eindrucksvoll. Die legendäre Leica 0-Serie erzielt einen Spitzenpreis von 7,2 Millionen Euro, während Sony mit seiner Authentifizierungslösung „Camera Verify“ den Kampf gegen Bildmanipulation verstärkt. Parallel dazu sichert sich die Customization Group mit der Übernahme von Orwo Net Produktionskapazitäten in einem global wachsenden Print-on-Demand-Markt. Die Imaging Business News der KW27/25– kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW27/25

Gut und teuer

Im Rahmen der Feierlichkeiten zur 100-jährige Geschichte der ikonischen Leica I sorgte die 46. Leitz Photographica Auction am 27. Juni für starke Ergebnisse. Unter den versteigerten Kamera-Raritäten stach ein Los besonders hervor: Die 0-Serie Nr. 112, 1923 hergestellt und einer der wenigen erhaltenen Prototypen der Leica I, wurde für 7,2 Millionen Euro versteigert. Die 112 ist damit die zweitteuerste Kamera aller Zeiten. Der Weltrekord liegt bei 14,4 Millionen Euro – um diesen Betrag erstand ein Bieter die 0-Serie Nr. 105 bei der 40. Leitz Photographica Auction im Juni 2022.

Hier mehr zur Auktion auf PhotoScala.de

The Customization Group (TCG) übernimmt insolvente Orwo

TCG (Picanova), einer der führenden Anbieter von personalisierten Print-on-Demand-Produkten, hat die Übernahme der insolventen Orwo Net GmbH erfolgreich abgeschlossen. Mit der Integration des Traditionsunternehmens stärkt TCG seine Produktionskapazitäten in Europa deutlich. Nach dem im März 2025 gestellten Insolvenzantrag durch Orwo übernimmt TCG nun sämtliche wesentlichen Vermögenswerte des Unternehmens, sichert den Fortbestand des Produktionsstandorts Bitterfeld-Wolfen und übernimmt einen Großteil der Mitarbeitenden. Der globale Markt für Fotodruck und Merchandise wird im Jahr 2025 auf über 25 Milliarden US-Dollar geschätzt – mit einem erwarteten Wachstum von jährlich 5 % (CAGR) bis 2035. TCG positioniert sich mit der Übernahme von ORWO Net strategisch in diesem Zukunftsmarkt: Mit nun fünf internationalen Produktionsstandorten verfügt die Gruppe über eine Tageskapazität von über 2,5 Millionen einzelnen personalisierten Produkten pro Tag.

www.thecustomizationgroup.com

Sony präsentiert Lösung für Bildauthentifizierung

Foto-Profis aufgepasst: Sony präsentiert die Beta-Version von „Camera Verify“, einer Lösung zur Authentifizierung von Kameras. Mit der neuen Version kann die externe Weitergabe von Informationen zur Bildauthentifizierung über eine spezielle URL erfolgen. Diese Funktion soll Bild- und Nachrichtenagenturen dabei unterstützen, die wachsende Herausforderung beim Authentifizieren digitaler Bilder im KI-Zeitalter zu bewältigen. Weil KI-generierte und manipulierte Inhalte immer ausgefeilter werden, ist der Bedarf an vertrauenswürdigen, überprüfbaren Bildern größer denn je. Die Camera Authenticity Solution von Sony wurde entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Dabei werden C2PA-Signaturen (Coalition for Content Provenance and Authenticity) und die proprietären 3D-Tiefeninformationen von Sony direkt zum Zeitpunkt der Aufnahme in das Bild eingebettet.

https://www.sony.eu/presscentre