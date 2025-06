Hahnemühle ist Premium-Partner des Fotogipfel Oberstdorf 2025

02. Juli bis 06. Juli 2025 | Wasser | Schirmherren Felix & Christian Neureuther mit Bernd Ritschel

Beim diesjährigen Fotogipfel Oberstdorf dreht sich alles um das faszinierende Thema Wasser und es ist auch das verbindende Element zum Papierhersteller Hahnemühle. Als Erfinder und Weltmarktführer fertigt Hahnemühle alle Papiere seit dem Jahr 1584 mit reinem Quellwasser aus eigenen artesischen Brunnen. Dieses saubere Wasser ist bis heute ein entscheidendes Qualitätsmerkmal der Papiere mit dem Hahn als Markenzeichen.

Als exklusiver Papierpartner des Fotogipfels Oberstdorf bietet Hahnemühle in diesem Jahr verschiedene Druckservices an: auf dem eigenen mobilen Druck-Cart, bei Canon, Leica und dem FineArt Printer. Erstmals veranstaltet der Papierhersteller auch einen eigenen Workshop: Hahnemühle macht den Druck und für die edle Präsentation sorgen QT-Slip-in-Alben. Das sind Passepartout-Alben zum einfachen Einstecken und Austauschen von Bildern, die faszinierende Momente auf den weltbesten FineArt-Papieren perfekt einrahmen. Hahnemühle Papiere sind außerdem in der New Talent Photo Award Ausstellung in Oberstdorf zu erleben.

„Wer Wasser in all seinen Formen oder andere atemberaubende Momente fotografisch festhält, braucht mehr als digitale Dateien zum Immer-wieder-Anschauen oder zum Präsentieren“, sagt der FineArt Papier-Experte und Produktmanager Alexander Cartellieri von Hahnemühle, und ergänzt: „Nur ein gedrucktes Bild sorgt für den ‚Wow-Faktor‘ an der eigenen Wand oder in einer Ausstellung und lässt einzigartige Momente haptisch einmalig immer wieder lebendig werden.“

Als traditionsreichster deutscher Hersteller mit eigenem Wasser ist die Hahnemühle dem faszinierenden Element stark verbunden und produziert nachhaltige Papiere. Das Wasser wird für die Produktion weder vor- oder nachbehandelt und mit zertifiziert geringem Verbrauch genutzt. Daraus entstehen weltbekannte Signaturpapiere wie Photo Rag®, German Etching oder Bamboo Gloss Baryta. Außerdem präsentiert Hahnemühle das Sustainable Photo Satin als weltweit erstes PE-freies, vollständig recycelbares Fotopapier mit biobasierter Barriereschicht auf dem Fotogipfel – um gedruckte Fotografie zu spüren, zu entdecken und zu gestalten!

Über Hahnemühle

Hahnemühle hat die Premium-Papiere für den FineArt-Inkjetdruck erfunden und entwickelt die marktführenden Medien für Fotografie, digitale Kunst und Kunstreproduktionen stets weiter. Die Digital FineArt Collection steht seit mehr als 25 Jahren für weltweit beste Reputation im FineArt Print. Als Qualitäts- und Innovationsführer feierte Hahnemühle im Jahre 2024 unglaubliche 440 Jahre ununterbrochene Papierfertigung am südniedersächsischen Hauptsitz.

Alle Papiersorten werden nach exklusiven Rezepturen aus hochwertigen Baumwollfasern, Baum-Zellstoffen oder schnell wachsenden Pflanzenfasern mit Vorteilen in der CO2-Bilanz, Langlebigkeit und Qualität hergestellt – mit reinem Quellwasser aus Hahnemühles eigenen artesischen Brunnen. Das Traditionsunternehmen produziert Papier unter strengen Umweltauflagen, da sich der Produktionsstandort heute in einem Naturschutzgebiet befindet.

Jedes Hahnemühle FineArt Papier erhält eine spezielle Beschichtung ohne die edle Haptik der Papiere zu verändern. Dieses spezielle Inkjet-Coating sorgt für gestochen scharfe Ausdrucke mit satten Farben, feinsten Kontrastabstufungen und tiefen Schwärzen. Alle Papiere haben eine hervorragende Alterungsbeständigkeit.

Die Hahnemühle Digital FineArt Collection bietet mehr als 20 verschiedene Papiere und eignet sich perfekt für Langzeitausstellungen, Kunstsammlungen und Sondereditionen. Die Hahnemühle Photo Range umfasst 8 Medien universeller Inkjet-Papiere für die tägliche Anwendung.

Hahnemühle genießt bei Fotografen, Künstlern, Museen, Galerien und Sammlern weltweit den besten Ruf als „Marke des Jahrhunderts“ und die Produkte sind in mehr als 130 Ländern weltweit erhältlich.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Dassel, Südniedersachsen, mit Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich, USA, Singapur und China.

Weitere Informationen zur Marke, Geschichte, sozialen und Umweltverantwortung finden Sie unter www.hahnemuehle.com