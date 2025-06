Der „Life in Another Light“-Fotowettbewerb von Kolari Vision, der seit 2019 im Abstand von zwei Jahren veranstaltet wird, steht für die Faszination der Infrarotfotografie. Wir zeigen euch die Gewinner des Infrared Photography Contest 2024.

Der „Life in Another Light“- Fotowettbewerb von Kolari Vision feiert die Magie der Infrarotfotografie: die Fähigkeit, die Welt auf neue, faszinierende Weise zu sehen. In der Ausgabe 2024 gingen über 3.000 Einsendungen in elf Fotokategorien und einer erstmals eingeführten Kurzfilm-Kategorie ein, die von einer siebenköpfigen Jury nach technischen, kompositorischen und kreativen Kriterien bewertet wurden. Die Kernfrage des Wettbewerbs lautet: Was verändert sich, wenn wir auf Infrarot umschalten, und was bleibt gleich? Welche Schönheit liegt in dem Licht, das unsere Augen nicht sehen können? Obwohl der Wettbewerb auf Infrarotfotografie spezialisiert ist, gibt es auch Kategorien für herkömmliche Lichtfotografie, damit jeder teilnehmen kann, unabhängig von der verfügbaren Ausrüstung. Neben den Gewinnern in den verschiedenen Kategorien (zum Beispiel „Portrait”, „Ultraviolet”, „Long Exposure” oder „Landscape – Visible Light”), die du hier siehst, kannst du die weiteren Platzierungen auf der Homepage von Kolari Vision bewundern. Es ist ein wahres Fest der Fotografie, das neue Blickwinkel und beeindruckende Werke präsentiert.

Infrared Photography Contest 2024: Siegerbilder