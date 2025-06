Ein „Lock“-Schalter verhindert, dass man versehentlich von der manuellen Blendenwahl in die Automatik oder umgekehrt rutscht. Mit dem „Click“-Schalter lässt sich der Blendenring von einer Bedienung mit spürbaren Raststufen auf eine stufenlose und damit geräuschlose Bedienung umstellen. Die ist vor allem für Videoproduktionen hilfreich, damit die Blendenwahl nicht auf der Tonspur zu hören ist. Alle drei Einstellringe für Zoom, Fokus und Blende sind unterschiedlich groß und lassen sich so auch während des Fotografierens ertasten, ohne dafür das Auge vom Sucher nehmen zu müssen.

Zur weiteren Ausstattung gehören Schalter für den Fokusmodus (AF/MF) und die Begrenzung des Fokussierbereichs. Mit Letzterem kann man wahlweise zwischen der Naheinstellgrenze bis drei Meter, zwischen drei Metern und unendlich oder über den gesamten Fokussierbereich scharf stellen.

Mithilfe der AFL-Taste lässt sich die Fokusposition an einer gewünschten Stelle speichern. Außerdem kann die AFL-Taste, wenn die Kamera dies erlaubt, mit einer anderen Funktion belegt werden. Das geht zum Beispiel bei Sony-Kameras. Bei der für die L-Mount-Version des Sigma-Zooms im Test verwendete im Test Panasonic Lumix S1R bot sich diese Möglichkeit hingegen nicht. In dem Fall bleibt die AFL-Taste eine reine Fokushaltetaste. Sigma hat das 70–200 mm f/2,8 DG DN OS (S) mit gleich drei dieser AFL-Tasten ausgestattet und diese am Objektiv verteilt. So lässt sich die AFL-Taste sowohl im Quer- als auch im Hochformat stets schnell erreichen.

Darüber hinaus bringt die L-Mount-Version des Sigma 70–200 mm f/2,8 DG DN OS (S) einen Vorteil gegenüber der Sony E-Version mit, die besonders Sport- und Tierfotografen freuen wird. Da Sigma der L-Mount-Alliance angehört, bietet der Hersteller zwei nur für die L-Mount-Version kompatible Telekonverter. Der 1,4-fach-Konverter TC-1411 erzeugt eine auf 98–280 mm verlängerte Brennweite. Beim 2-fach-Konverter TC-2011 verlängert sich die Brennweite auf 140–400 mm.

Effektive Bildstabilisierung

Das Sigma 70–200 mm f/2,8 DG DN OS (S) besitzt eine optische Bildstabilisierung (OS), die sich über zwei Schalter am Objektiv in verschiedenen Modi einstellen lässt. Steht der OS-Schalter auf der Position 1, gleicht die Stabilisierung Bewegungen in horizontaler und vertikaler Richtung aus. In Position 2 ist der OS für Mitzieher optimiert. Bei halb gedrücktem Auslöser dauert es circa eine Sekunde bis man die Stabilisierungswirkung im Sucher oder dem Live-Bild sieht.

Weitere Optionen bietet der zusätzliche „Custom“-Schalter mit den Positionen „OFF“, „C1“ und „C2“. OFF entspricht der Standardeinstellung. Die Stabilisierungsmodi C1 und C2 lassen sich bei der L-Mount-Version des Sigma 70–200 mm f/2,8 DG DN OS (S) über das optionale Sigma USB-Dock und die Software SIGMA Optimization Pro individuell einrichten und speichern. An der Panasonic Lumix S1R haben wir mit dem OS auf Modus 1 und Custom auf OFF bei 200 mm noch mit 1/13 Sekunde scharfe Bilder aus der Hand erreicht. Das entspricht rund vier Blendenstufen. Bei 70 mm waren noch bei 0,8 Sekunden (ca. sechs Blendenstufen) scharfe Bilder möglich.