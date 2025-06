Der CEWE Photo Award ist erneut der weltgrößte Fotowettbewerb

Mit 656.738 eingereichten Fotos von Menschen aus aller Welt ist der diesjährige CEWE Photo Award nicht nur erneut der weltgrößte Fotowettbewerb, sondern stellt auch einen neuen Rekord auf. Noch nie zuvor wurden so viele Fotos von Amateuren und Profis eingereicht. Nun geht es in die Entscheidungsrunde und die renommierte, internationale Jury wählt im Juli 2025 aus den zahlreichen Einreichungen die zehn Kategoriebesten, den ersten Platz des Wettbewerbs sowie erstmalig das beste Foto des Young Talent Award aus. Schon jetzt hat der CEWE Photo Award unter dem Motto „Our world is beautiful“ einen herausragenden Beitrag geleistet: Die zahlreichen Fotos und der neue Rekord kommen besonders den SOS-Kinderdörfern weltweit zugute, denn CEWE spendet zehn Cent pro eingereichtem Foto – in diesem Jahr also insgesamt 65.673, 80 Euro!

Einreichungen von überall auf der Welt

Der CEWE Photo Award hat sich in diesem Jahr mit weit über einer halben Million Fotos von Fotografiebegeisterten aus 153 Ländern selbst übertroffen. Die meisten Bilder stammen aus Europa, doch selbst aus Andorra, Haiti, Taiwan und Uruguay wurden Bilder hochgeladen. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, Fotos in zehn unterschiedlichen Kategorien wie Landschaften, Street Fotografie, Close-Up & Makrofotografie bis hin zu Reise & Kultur sowie dem Sonderpreis Young Talent Award einzureichen. Am beliebtesten: Die Kategorie „Nature & Wildlife“ mit mehr als 200.000 hochgeladenen Bildern.

„Für CEWE ist dies ein besonderer Tag voller Freude, da wir mit dem CEWE Photo Award einen neuen Rekord an Einreichungen verzeichnen und ihn erneut als weltgrößten Fotowettbewerb feiern dürfen“, erklärt Thomas Mehls, Vorstandsvorsitzender bei CEWE. „Die anhaltende Leidenschaft für Fotografie, die Menschen rund um den Globus inspiriert, motiviert uns dazu, die Förderung der Fotokultur mit voller Hingabe voranzutreiben. Besonders stolz sind wir zudem auf unser soziales Engagement – wir freuen uns, die wertvolle Arbeit der SOS-Kinderdörfer weltweit mit einer Spendensumme von über 65.000 Euro zu unterstützen.“

Langjährige Kooperation mit SOS-Kinderdörfern weltweit

Seit 12 Jahren pflegt CEWE bereits die Partnerschaft mit SOS-Kinderdörfer weltweit. Das Ziel: Als erfolgreiches Unternehmen Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen und das Wohlergehen sowie die Zukunft von Kindern weltweit fördern. Die diesjährige Spende im Rahmen des CEWE Photo Awards geht an das Ausbildungszentrum der SOS-Kinderdörfer weltweit in Balbala, Dschibuti. Dort unterstützen geschulte Lehrkräfte Jugendliche bei ihrem Eintritt ins Berufsleben. Langfristig soll so die Jugendarbeitslosigkeit in der Region gesenkt werden. Mit der Unterstützung vor Ort können sich die jungen Menschen eine Existenz aufbauen und für sich selbst und ihre Familien sorgen.

Spannung auf die Jury-Entscheidung im Juli steigt

Nun ist die sechsköpfige, internationale Jury unter dem Vorsitz der weltweit bekannten Konzertfotografin Christie Goodwin an der Reihe: Im Juli kürt sie die jeweiligen Sieger-Fotos aus den unterschiedlichen Kategorien. Zusätzlich wählt sie die Top 30 des diesjährigen Wettbewerbs aus. Im September verkündet die Jury dann die Siegerinnen und Sieger vor internationalem Publikum in Prag, wo die Preise im Rahmen einer feierlichen Zeremonie übergeben werden. Als Hauptgewinn winkt eine einzigartige Fotoreise im Wert von 10.000 Euro inklusive Helikopterflug mit George Steinmetz, ein Gutschein für die eigene Fotoausrüstung im Wert von 5.000 Euro sowie ein Gutschein für CEWE Fotoprodukte in Höhe von 2.500 Euro.

Informationen zum Wettbewerb gibt es hier: www.cewephotoaward.de