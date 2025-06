Vortrag: 100 Jahre Leica Kameras – Ein Jahrhundert Vision, Präzision, Leidenschaft

Stefan Daniel, Vice President Photo & Design der Leica Camera AG, spricht im Ernst Leitz Museum im Rahmen der Tage der Industriekultur Mittelhessen 2025

Das Jubiläumsjahr der Leica Camera AG unter dem Thema „100 Jahre Leica: Zeugin eines Jahrhunderts“ ist dieses Jahr auch Thema bei den Tagen der Industriekultur Mittelhessen 2025. Aus diesem Anlass lädt die Leica Welt zu einem besonderen Abend in das Ernst Leitz Museum ein. Am Donnerstag, den 3. Juli 2025 um 18:30 Uhr, spricht Stefan Daniel, Vice President Photo & Design der Leica Camera AG, über das bedeutende Kapitel der Fotografiegeschichte: die Entstehung und Wirkung der Leica I als erste erfolgreiche Leica Kleinbildkamera.

Der Vortrag mit dem Titel „100 Jahre Leica Kameras – Ein Jahrhundert Vision, Präzision, Leidenschaft“ blickt zurück auf das Jahr 1925, als die Leica I auf der Leipziger Frühjahrsmesse erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Die Kamera veränderte die Welt der Fotografie nachhaltig. Kompakt, mobil, wegweisend: Mit dem 35mm-Kleinbildformat setzte Leica neue Maßstäbe und begründete das Zeitalter der Reportage-, Street- und Dokumentarfotografie. Bilder aus dem echten Leben wurden plötzlich möglich: authentisch, spontan, unmittelbar.

Stefan Daniel gehört seit Jahrzehnten zu den zentralen Gestaltern der Marke Leica. Mit technischem Weitblick, tiefem Verständnis für die Geschichte und einem klaren Blick in die Zukunft ist er der ideale Erzähler für diesen besonderen Jubiläumsabend. In seinem Vortrag verbindet er historische Entwicklungen mit aktuellen Perspektiven und zeigt auf, wie die Leica I nicht nur ein technisches Meisterwerk war, sondern auch ein kulturelles Statement.

Weitere Informationen

Der Vortrag ist Teil des offiziellen Programms der Tage der Industriekultur Mittelhessen 2025, die vom 27. Juni bis 6. Juli die industrielle Geschichte und Gegenwart der Region in den Fokus rücken. Die Veranstaltung von 18:30 bis ca. 21 Uhr ist öffentlich und kostenlos. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine Anmeldung per Mail erforderlich an: info@leica-welt.com