Noch bis 29. Juni 2025 hat Sigma einen temporären Pop-Up Store in der Galerie Mond Fine Arts in Berlin – Anlass ist die Präsentation der neuen spiegellosen Sigma BF Kamera (zur News auf PhotoScala). Besucher können die Kamera vor Ort testen, sich individuell beraten lassen und sich mit anderen Foto-Begeisterten austauschen. Begleitet wird der Sigma BF Pop-Up Store in Berlin von Ausstellungen der Künstler Florentine Joop, Sebastian Fleiter und Andreas Bär Läsker.

Der Eintritt ist frei.

Pressemitteilung Sigma: