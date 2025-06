Godox präsentiert mit den neuen LED-Modellen FL100R, FL200R und FL200SR eine flexible und farbvariable Lichtlösung für professionelle Foto- und Videoproduktionen. Die Full-Color-Panels sind ab sofort in Deutschland verfügbar – das FL100R K1 Kit zu 589,99 €, die leistungsstärkeren FL200R K1 und FL200SR K1 Kits jeweils zu 779,99 € (UVP).

Die drei LED-Leuchten kombinieren hohe Farbgenauigkeit mit einem äußerst flexiblen Design, das sich an unterschiedlichste Oberflächen anpassen lässt. Sie unterstützen HSI-, RGBW-, GEL- und FX-Modi, bieten eine Farbtemperatur von 1.800K bis 10.000K inklusive Green/Magenta-Korrektur und lassen sich sowohl über Netzstrom als auch per V-Mount-Akku betreiben. Die FL-Serie ist in mehreren Größenvarianten erhältlich und kann mit umfangreichem Zubehör ergänzt werden, um weiches, diffuses Licht zu erzeugen.

Weitere Informationen gibt es in der folgenden Pressemitteilung.

Pressemitteilung Transcontinenta: