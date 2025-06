Adobe Firefly revolutioniert die kreative Ideenfindung mit neuer mobiler Anwendung, multimedialem Moodboarding und umfangreicher Auswahl an KI-Modellen

Adobe hat heute seine Position als Vorreiter im Bereich der kreativen Ideenfindung mit einer bedeutenden Erweiterung von Firefly – dem Ort für KI-gestützte Ideenfindung, Kreation und Produktion von Inhalten – ausgebaut und bringt die Firefly Bild- und Videoerstellung auf das Smartphone. Die neue Firefly-App für iOS und Android, die ab heute verfügbar ist, gibt Kreativen die Freiheit, Ideen zu entwickeln und Bilder und Videos mithilfe von KI von überall aus zu erstellen und zu bearbeiten. Kreative können ihre Arbeit in der Firefly-App, die sowohl als eigenständige Anwendung als auch als Teil von Creative Cloud verfügbar ist, nahtlos mit allen Kreativprodukten von Adobe synchronisieren. Die App macht es einfach, Projekte auf Mobilgeräten oder im Web zu beginnen und sie auf anderen Geräten oder in anderen Apps fortzusetzen, wodurch kreative Workflows von der Idee bis zur Produktion optimiert werden.

Firefly Boards, das bereits in der öffentlichen Beta verfügbar ist, verändert die Art und Weise, wie Kreativteams Ideen entwickeln und an Konzepten zusammenarbeiten. Die KI-gestützte Moodboarding-Oberfläche ermöglicht es Kreativprofis, mit KI-gestützter Video- und Bildbearbeitung über verschiedene Medientypen hinweg zusammenzuarbeiten. Adobes wachsendes Ökosystem an generativen KI-Modellen umfasst nun Modelle von Ideogram, Luma AI, Pika und Runway sowie Modelle von OpenAI, Google und Black Forest Labs und bietet Kreativen eine beispiellose Flexibilität, um mit verschiedenen ästhetischen Stilen zu experimentieren.

Die Firefly-App ermöglicht es Kreativen, Assets für verschiedene Medientypen zu erstellen und mit verschiedenen KI-Modellen von einem einzigen Ort aus zu experimentieren. Dabei haben sie eine unübertroffene kreative Kontrolle, können Konzepte iterieren, gemeinsam weiterentwickeln und diese nahtlos in die Produktion überführen. So können sie zum Beispiel ein Bild mit ihren genauen Anweisungen generieren, es in ein Video umwandeln und mit verschiedenen Variationen ihrer Designs experimentieren, indem sie Modelle mischen und anpassen, ohne die Benutzeroberfläche zu verlassen. Bei der Erstellung von Assets können Designer*innen die KI-Modelle anweisen, den Stil und/oder die Komposition hochgeladener Referenzbilder mit den Funktionen Style Reference und Structure Reference zu verwenden, Farbe, Beleuchtung, Kamerawinkel und Farbton anzupassen und mit Scene to Image (Beta) sogar Bilder auf der Grundlage von 3D-Szenen zu erstellen.

Während der Bearbeitung von Assets können Bilder erweitert und mit den Werkzeugen Generatives Erweitern, Generatives Entfernen und Generatives Füllen Objekte entfernt oder neue hinzugefügt werden. Im Web können Kreative Vektoren und Designvorlagen generieren, Texteffekte erstellen, Soundeffekte erzeugen und Audio in neue Sprachen übersetzen. Im Laufe des Monats werden Nutzer*innen außerdem in der Lage sein, Videos in verschiedene Sprachen zu übersetzen, Videos mit virtuellen Avataren zu erstellen, die Sprachqualität in ihren Videos zu verbessern und Audio- und Videoclips mit dem Klang ihrer Stimme zu synchronisieren.

„Die Kreativen beeindrucken uns immer wieder mit der Bandbreite und der künstlerischen Qualität der Bilder, Videos, Grafiken und Designs, die sie mit Firefly erstellen, sowohl mit unseren Modellen als auch mit denen unserer Partner“, sagt Ely Greenfield, Senior Vice President und Chief Technology Officer. „Mit Firefly möchten wir Kreativen die umfassendste Plattform im Web und auf Mobilgeräten bieten, damit sie auf die besten generativen Modelle der gesamten Branche zugreifen können und zwar in einem einzigen integrierten Erlebnis von der Ideenfindung über die Erstellung bis zur Bearbeitung.“

Neue Firefly Mobile App jetzt für iOS und Android verfügbar

Mit Firefly Mobile haben Kreative die Freiheit, von überall aus Bilder und Videos mit Hilfe von Prompts zu erstellen (Text zu Bild, Text zu Video), Bilder in Videos umzuwandeln (Bild zu Video), Objekte wie Menschen oder unschöne Straßenschilder hinzuzufügen oder zu entfernen (Generatives Füllen) und die Größe eines Bildes zu erweitern, indem neue Bereiche mit KI-generierten Inhalten gefüllt werden (Generatives Erweitern). Kreative können Konzepte mit den generativen KI-Modellen der Firefly-Familie von Adobe, GPT-Image-1 von OpenAI oder Imagen 3 und 4 von Google sowie Veo 2 und 3 erforschen. Inhalte, die in der Firefly-Applikation sowohl auf dem Handy als auch im Web erstellt werden, werden automatisch mit dem Creative Cloud-Konto synchronisiert, sodass ein Projekt problemlos in der mobilen App begonnen und im Web oder in Desktop-Applikationen wie Adobe Photoshop und Adobe Premiere Pro fortgesetzt werden kann.

Firefly ergänzt Adobes wachsendes Ökosystem mobiler Applikationen, die inzwischen auch Photoshop, Lightroom und Adobe Express umfassen. Diese Apps basieren auf der gleichen Technologie wie die erstklassigen Desktop-Anwendungen von Adobe und ermöglichen es Kreativen, auch unterwegs professionelle Inhalte zu erstellen, die für die Verwendung in sozialen Netzwerken, Präsentationen, Druckerzeugnissen und vielem mehr geeignet sind.

Firefly Boards: KI-gestütztes Moodboarding fördert die kollaborative Ideenfindung für Kreativteams

Firefly Boards, derzeit in der öffentlichen Beta verfügbar, ist eine völlig neue Möglichkeit für Kreativteams, Ideen zu entwickeln, zu erforschen und an Hunderten von Konzepten gleichzeitig zusammenzuarbeiten, bei denen unterschiedliche Medien zum Einsatz kommen. Mit der Video-Erweiterung der KI-gesteuerten Moodboarding-Oberfläche von Firefly Boards können Kreativprofis jetzt hochgeladene Videoclips neu mischen und neues Videomaterial mit dem kommerziell sicheren Firefly Video Model von Adobe oder mit Veo 3 von Google, Ray2 von Luma AI und dem Text-zu-Video-Generator von Pika 2.2 erstellen.

Zusätzlich zur Bilderzeugung mit den Firefly Modellen oder den Modellen von Partnern können Kreativteams auch die KI-Funktionen in Firefly Boards nutzen, um iterative Bearbeitungen von Bildern auf der Grundlage von gesprochenen Prompts vorzunehmen, die mit Flux.1 Kontext von Black Forest Labs und den Bilderzeugungsfunktionen von OpenAI erstellt werden.

Unerreichte kreative Flexibilität mit Fireflys wachsendem Ökosystem an generativen KI-Modellen

Adobe hat sein Firefly-Ökosystem für generative KI durch die Integration neuer Partner-Modelle erweitert, darunter Ideogram, Luma AI, Pika und Runway, neben bestehenden Modellen von OpenAI, Google und Black Forest Labsund bietet Kreativen damit eine noch nie dagewesene Flexibilität bei der Auseinandersetzung mit verschiedenen ästhetischen Stilen und Medientypen. Die Modelle der neuen Partner werden zuerst in Firefly Boards eingeführt und bald in der gesamten Firefly-App verfügbar sein.

Im April nahm Adobe GPT-Image-1 von OpenAI, Imagen 3 und Veo 2 von Google sowie Flux 1.1 Pro von Black Forest Labs in sein Ökosystem auf. Mit den heutigen Ergänzungen können Kreative nun auch zwischen Flux.1 Kontext von Black Forest Labs, Ideogram 3.0 von Ideogram, Ray2 von Luma AI, dem Text-to-Video-Generator von Pika und Gen-4 Image von Runway sowie den neuesten Modellen Imagen 4 und Veo 3 von Google wählen. Diese Modelle sind neben Adobes umfassender Familie von Firefly-Modellen für die Bearbeitung von Bildern, Videos, Audio und Vektoren verfügbar.

KI-Transparenz und kreative Rechte mit Content Credentials

Um Transparenz zu gewährleisten und die Rechte der Urheber*innen zu schützen, fügt Firefly automatisch Content Credentials an KI-generierte Inhalte an, aus denen klar hervorgeht, ob Adobe Firefly-Modelle oder Modelle von Partnern verwendet wurden. Dadurch erhalten Kreative mehr Werkzeuge und Auswahlmöglichkeiten, um Ideen zu entwickeln, miteinander zu kollaborieren und hochwertige Inhalte nahtlos und sicher zu produzieren. Adobe verfolgt den branchenweit kreatorenfreundlichsten Ansatz in Bezug auf künstliche Intelligenz, der auf Adobes Wurzeln in der Kreativbranche und dem Respekt für Kreative beruht. Weitere Informationen zu Adobes Ansatz finden Sie hier.

Firefly Momentum

Kreative weltweit haben mit den generativen KI-Modellen von Firefly bereits mehr als 24 Milliarden Assets erstellt. Sie erzeugen naturgetreue Bilder mit Firefly Image Model 4, arbeiten mit tadellosen Details mit Firefly Image Model 4 Ultra, erstellen 1080p-Videomaterial aus Bild- und Text-Prompts mit dem branchenweit ersten kommerziell sicheren Firefly Video Model und entwerfen neue Logos mit Text zu Vektorgrafik, basierend auf dem Firefly Vector Model. Der Traffic auf Firefly ist im Vergleich zum Vorquartal um mehr als 30 Prozent gestiegen und die Zahl der bezahlten Abonnements hat sich im gleichen Zeitraum fast verdoppelt. Firefly bringt weiterhin neue Nutzer*innen in das Adobe-Ökosystem, wobei die Zahl der Erstabonnent*innen im Vergleich zum Vorquartal um 30 Prozent gestiegen ist.

Preise und Verfügbarkeit

Firefly mobile ist ab heute für iOS und Android im App Store und Google Play Store verfügbar.

Firefly Boards ist in der Beta-Version der Firefly-Web-App verfügbar. Die Angebote der Firefly-Tarife finden Sie hier. Die Web- und Mobile-Applikationen von Firefly sowie die neuesten Funktionen sind auch im Rahmen des Creative Cloud Pro-Tarifs verfügbar.

Weiterführende Informationen finden Sie im Blogpost zur Firefly Mobile-App und im Blogpost zu den allgemeinen Firefly Neuerungen.