Mit der Lumix DC-G97 hat Panasonic eine spiegellose Micro-Four-Thirds-Systemkamera vorgestellt, die sich mit einem Preis von 750 Euro vor allem an Hobbyfotografen richtet. Dabei erinnert vieles an die ältere G91. Wir sehen uns die Panasonic Lumix DC-G97 im Test genauer an.